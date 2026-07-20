Smart повертається: перші офіційні подробиці нового мініатюрного електрокара (фото)

Smart готується до презентації наступника знаменитої моделі fortwo. Компактний електромобіль #2 матиме запас ходу 300 км і швидше заряджатиметься.

Новий Smart #2 презентують у жовтні на автошоу в Парижі, проте подробиці нової моделі вже розкрили та опублікували офіційні її фото. Про це повідомляє видання Auto Express.

Компактне авто підросте до 2,79 м завдовжки Фото: Smart

Електромобіль Smart #2 сфотографували під час тестів у камуфляжі, проте деталі дизайну можна розгледіти. Авто дуже схоже з передсерійним концептом, а також нагадує попередника — зберігає знайомий силует і крупні фари та ліхтарі.

Салон Smart #2 2027 показали на рендерах. Автомобіль отримає вигнуту передню панель із великим екраном.

Важливо

Міське авто і кросовер із запасом ходу 640 км: MG показала недорогі електрокари (фото)

Новий Smart #2 підросте до 2,79 м завдовжки та буде збудований на сучасній платформі, розробленій спільно Mercedes та Geely (ці концерни є співвласниками бренду). Батарея буде більшою, ніж у попередника (35,7 кВт∙год), що збільшить запас ходу до 300 км.

Відео дня

У салоні встановлять вигнуту передню панель Фото: Smart

Швидка зарядка електрокара на 80% займе 20 хвилин. Крім того, заявлено, що діаметр розвороту компактного авто складе 6,95 м. Ціна Smart #2 в Європі становитиме приблизно від 22 000 до 29 000 євро.

Між іншим, нещодавно розсекретили відроджений Audi A2, який буде електрокаром.

Також Фокус розповідав, що електромобілем стане і нова Skoda Octavia 2028.