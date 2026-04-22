Мініатюрний електрокар і аналог Camry: Smart показав найменшу та найбільшу моделі (фото)
Smart розширює свою лінійку і представив не лише нове покоління мініатюрного міського авто на зміну моделі fortwo, а й свій перший великий седан.
Нові Smart презентували у Німеччині, а уже 24 квітня їх покажуть публіці на автошоу в Пекіні. Автомобілі спільно розроблені Mercedes-Benz та Geely, адже ці концерни є співвласниками бренду. Їх подробиці розкрили на сайті Smart.
Новий Smart #2
Формально електромобіль Smart #2 є концептом, проте серійний наступник моделі fortwo не за горами – його представлять у жовтні на Паризькому автосалоні.
Двомісне авто довше за попередника (2792 мм) і має дещо більший капот, проте загалом залишається пізнаваним. У нього знайомий силует, а також великі краплевидні фари та ліхтарі. Концепт отримав хромований декор та великі колісні диски, проте серійна модель їх не матиме.
Салон Smart #2 не показали, проте розкрили деякі характеристики. Запас ходу становитиме приблизно 300 км, а швидка зарядка на 20-80% займатиме 20 хвилин. Також авто матиме режим повербанка, а діаметр розвороту складе 6,95 м.Важливо
Седан Smart #6
Новий Smart #6 EHD – найбільша модель в історії бренду. Перший седан марки вирізняється обтічним дизайном із аркоподібним дахом, "акулячим носом" та висувним заднім антикрилом.
Авто збудоване на платформі кросовера Smart #5 та подібне за розмірами до Toyota Camry.
Габарити Smart #6 2026:
- довжина – 4906 мм;
- ширина – 1922 мм;
- висота – 1508 мм;
- колісна база – 2926 мм;
- маса – 1990 кг.
Спорідненість із Smart #5 видно в салоні, де встановили вузький цифровий щиток приладів та два великих тачскріни на передній панелі. Об’єм багажника складає 525 л.
Седан Smart #6 EHD – 435-сильний плагін-гібрид із 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Батарея на 42 кВт∙год дозволяє проїхати 285 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1810 км. Середня витрата пального – приблизно 4 л на 100 км.
До речі, нещодавно презентували електромобілі Volkswagen нового покоління.
Також Фокус розповідав про мініатюрний турецький аналог Smart за 13 000 євро.