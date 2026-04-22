Мініатюрний електрокар і аналог Camry: Smart показав найменшу та найбільшу моделі (фото)

Smart розширює свою лінійку і представив не лише нове покоління мініатюрного міського авто на зміну моделі fortwo, а й свій перший великий седан.

Нові Smart презентували у Німеччині, а уже 24 квітня їх покажуть публіці на автошоу в Пекіні. Автомобілі спільно розроблені Mercedes-Benz та Geely, адже ці концерни є співвласниками бренду. Їх подробиці розкрили на сайті Smart.

Новий Smart #2

Формально електромобіль Smart #2 є концептом, проте серійний наступник моделі fortwo не за горами – його представлять у жовтні на Паризькому автосалоні.

Smart #2 змінив назву, але не концепцію Фото: Smart

Двомісне авто довше за попередника (2792 мм) і має дещо більший капот, проте загалом залишається пізнаваним. У нього знайомий силует, а також великі краплевидні фари та ліхтарі. Концепт отримав хромований декор та великі колісні диски, проте серійна модель їх не матиме.

Запас ходу Smart #2 сягне 300 км Фото: Smart

Салон Smart #2 не показали, проте розкрили деякі характеристики. Запас ходу становитиме приблизно 300 км, а швидка зарядка на 20-80% займатиме 20 хвилин. Також авто матиме режим повербанка, а діаметр розвороту складе 6,95 м.

Седан Smart #6

Новий Smart #6 EHD – найбільша модель в історії бренду. Перший седан марки вирізняється обтічним дизайном із аркоподібним дахом, "акулячим носом" та висувним заднім антикрилом.

Smart #6 — найбільше авто в історії марки Фото: Smart

Авто збудоване на платформі кросовера Smart #5 та подібне за розмірами до Toyota Camry.

Габарити Smart #6 2026:

довжина – 4906 мм;

ширина – 1922 мм;

висота – 1508 мм;

колісна база – 2926 мм;

маса – 1990 кг.

4,9-метровий седан має висувне заднє антикрило Фото: Smart

Спорідненість із Smart #5 видно в салоні, де встановили вузький цифровий щиток приладів та два великих тачскріни на передній панелі. Об’єм багажника складає 525 л.

У салоні Smart #6 встановлено три екрани на передній панелі Фото: Smart

Седан Smart #6 EHD – 435-сильний плагін-гібрид із 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Батарея на 42 кВт∙год дозволяє проїхати 285 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1810 км. Середня витрата пального – приблизно 4 л на 100 км.

