Найбільший в історії: нового конкурента Toyota Camry від Smart показали до прем'єри (фото)

Оприлюднено офіційні фото Smart #6 EHD. Перший седан марки стане найбільшою моделлю в її історії та отримає економічну гібридну установку.

Новий Smart #6 презентують у квітні на автосалоні в Пекіні та випускатимуть у Китаї. Поки ж його світлини з'явилися на сторінках бренду в соцмережах.

Седан Smart #6 EHD — велика сімейна модель D-класу. За розмірами він подібний до Toyota Camry і є найбільшим Smart в історії.

Авто отримало висувне антикрило Фото: Smart

Габарити Smart #6 EHD 2026:

довжина – 4906 мм;

ширина – 1922 мм;

висота – 1508 мм;

колісна база – 2926 мм;

маса – 1990 кг.

Кардинальні зміни: нові BMW X5 і 7 Series розсекретили до прем'єри (фото)

Седан Smart #6 вирізняється обтічним дизайном із плавними формами кузова та вигнутим дахом. Оформлення його передньої частини автовиробник порівнює з носом акули. Ззаду встановили висувне антикрило.

Відомо, що нова модель збудована на платформі PMA2+, розробленій спільно з Geely. Її ж використовує і сімейний кросовер Smart #5.

Дизайн передньої частини порівнюють із носом акули Фото: Smart

Очікується, що саме у цієї моделі новий Smart #6 запозичить плагін-гібридну установку EHD із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 163 к. с. та 272-сильним електромотором. Витрата пального складе приблизно 4 л/100 км.

На вибір будуть доступні батареї на 20 і 41,5 кВт∙год. Седан зможе проїхати приблизно 120-250 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі складе 1800 км.

До речі, нещодавно під час випробувань помітили надпотужні електромобілі Mercedes-AMG.

Також Фокус розповідав про конкурента Toyota Camry від Geely із витратою 2 л на 100 км.