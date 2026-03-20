Самый большой в истории: нового конкурента Toyota Camry от Smart показали до премьеры (фото)

Обнародованы официальные фото Smart #6 EHD. Первый седан марки станет самой большой моделью в ее истории и получит экономичную гибридную установку.

Новый Smart #6 презентуют в апреле на автосалоне в Пекине и будут выпускать в Китае. Пока же его фотографии появились на страницах бренда в соцсетях.

Седан Smart #6 EHD — крупная семейная модель D-класса. По размерам он подобен Toyota Camry и является самым большим Smart в истории.

Авто получило выдвижное антикрыло Фото: Smart

Габариты Smart #6 EHD 2026:

длина — 4906 мм;

ширина — 1922 мм;

высота — 1508 мм;

колесная база — 2926 мм;

масса — 1990 кг.

Седан Smart #6 отличается обтекаемым дизайном с плавными формами кузова и изогнутой крышей. Оформление его передней части автопроизводитель сравнивает с носом акулы. Сзади установили выдвижное антикрыло.

Известно, что новая модель построена на платформе PMA2+, разработанной совместно с Geely. Ее же использует и семейный кроссовер Smart #5.

Дизайн передней части сравнивают с носом акулы Фото: Smart

Ожидается, что именно у этой модели новый Smart #6 позаимствует плагин-гибридную установку EHD с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 163 л. с. и 272-сильным электромотором. Расход топлива составит примерно 4 л/100 км.

На выбор будут доступны батареи на 20 и 41,5 кВт∙ч. Седан сможет проехать примерно 120-250 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составит 1800 км.

