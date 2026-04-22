Миниатюрный электрокар и аналог Camry: Smart показал самую маленькую и самую большую модели (фото)

Smart расширяет свою линейку и представил не только новое поколение миниатюрного городского авто на смену модели fortwo, но и свой первый большой седан.

Новые Smart презентовали в Германии, а уже 24 апреля их покажут публике на автошоу в Пекине. Автомобили совместно разработаны Mercedes-Benz и Geely, ведь эти концерны являются совладельцами бренда. Их подробности раскрыли на сайте Smart.

Новый Smart #2

Формально электромобиль Smart #2 является концептом, однако серийный преемник модели fortwo не за горами — его представят в октябре на Парижском автосалоне.

Smart #2 изменил название, но не концепцию Фото: Smart

Двухместное авто длиннее предшественника (2792 мм) и имеет несколько больший капот, однако в целом остается узнаваемым. У него знакомый силуэт, а также большие каплевидные фары и фонари. Концепт получил хромированный декор и большие колесные диски, однако серийная модель их не будет иметь.

Запас хода Smart #2 достигнет 300 км Фото: Smart

Салон Smart #2 не показали, однако раскрыли некоторые характеристики. Запас хода составит примерно 300 км, а быстрая зарядка на 20-80% будет занимать 20 минут. Также авто будет иметь режим повербанка, а диаметр разворота составит 6,95 м.

Седан Smart #6

Новый Smart #6 EHD — самая большая модель в истории бренда. Первый седан марки отличается обтекаемым дизайном с аркообразной крышей, "акульим носом" и выдвижным задним антикрылом.

Smart #6 — самое большое авто в истории марки Фото: Smart

Авто построено на платформе кроссовера Smart #5 и подобно по размерам Toyota Camry.

Габариты Smart #6 2026:

длина — 4906 мм;

ширина — 1922 мм;

высота — 1508 мм;

колесная база — 2926 мм;

масса — 1990 кг.

4,9-метровый седан имеет выдвижное заднее антикрыло Фото: Smart

Родство со Smart #5 видно в салоне, где установили узкий цифровой щиток приборов и два больших тачскрины на передней панели. Объем багажника составляет 525 л.

В салоне Smart #6 установлены три экрана на передней панели Фото: Smart

Седан Smart #6 EHD — 435-сильный плагин-гибрид с 1,5-литровым турбодвигателем и электромотором. Батарея на 42 кВт∙ч позволяет проехать 285 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1810 км. Средний расход топлива — примерно 4 л на 100 км.

