Від творця Audi R8: у Португалії випустили оригінальний електрокар без дверей (фото)
Португальський стартап Amble представив свою дебютну модель One. Оригінальний електричний багі створили для пляжного відпочинку.
Новий Amble One надійде у виробництво з 2028 року за ціною приблизно від 20 000 до 25 000 євро. Його подробиці розкрило видання Auto Express.
Amble One — пляжний багі з мінімалістським стилем. Його створив дизайнер Джуліан Хьоніг, який свого часу працював над зовнішністю суперкара Audi R8 першого покоління, а пізніше розробляв годинник Apple Watch.Важливо
3,2-метровий електромобіль Amble One нагадує гольфкари, адже не має бокових вікон та дверей, а роль даху виконує скромний навіс. Авто має компактні діодні фари та невеликі крила, а 28-дюймові позашляхові шини від квадроцикла не дадуть загрузнути на пляжі. Спереду є відкритий багажник.
Лаконічний стиль переважає і в чотиримісному салоні багі. Замість передньої панелі встановлена поличка, а покази виведені на екран. Пізніше запропонують двомісний комерційний варіант із вантажним відсіком замість задніх крісел.
Новий Amble One важить лише 450 кг, тому невеликий 20-сильний електромотор дозволяє розганятися до 64 км/год. Також можна долати 25% підйом зі швидкістю 14 км/год. Запас ходу багі становить 100 км.
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