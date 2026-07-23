Від творця Audi R8: у Португалії випустили оригінальний електрокар без дверей (фото)

Португальський стартап Amble представив свою дебютну модель One. Оригінальний електричний багі створили для пляжного відпочинку.

Новий Amble One надійде у виробництво з 2028 року за ціною приблизно від 20 000 до 25 000 євро. Його подробиці розкрило видання Auto Express.

Авто не має дверей

Amble One — пляжний багі з мінімалістським стилем. Його створив дизайнер Джуліан Хьоніг, який свого часу працював над зовнішністю суперкара Audi R8 першого покоління, а пізніше розробляв годинник Apple Watch.

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3,2-метровий електромобіль Amble One нагадує гольфкари, адже не має бокових вікон та дверей, а роль даху виконує скромний навіс. Авто має компактні діодні фари та невеликі крила, а 28-дюймові позашляхові шини від квадроцикла не дадуть загрузнути на пляжі. Спереду є відкритий багажник.

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Замість передньої панелі встановили поличку

Лаконічний стиль переважає і в чотиримісному салоні багі. Замість передньої панелі встановлена поличка, а покази виведені на екран. Пізніше запропонують двомісний комерційний варіант із вантажним відсіком замість задніх крісел.

Запас ходу Amble One становить 100 км

Новий Amble One важить лише 450 кг, тому невеликий 20-сильний електромотор дозволяє розганятися до 64 км/год. Також можна долати 25% підйом зі швидкістю 14 км/год. Запас ходу багі становить 100 км.

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