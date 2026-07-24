Классика на новый лад: старый "Гелендваген" стал ярким покорителем бездорожья (фото)

Старый Mercedes-Benz G-Class обрёл новую жизнь. Классический внедорожник осовременнили и сделали роскошнее.

Реставрацию и тюнинг "Гелендвагена" выполнила американская компания Expedition Motor Company (EMC), специализирующаяся на винтажных внедорожниках. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Автомобиль получил внедорожные шины и защиту днища

Старый кабриолет Mercedes 250 GD разобрали и отреставрировали. Внедорожник покрасили в оранжевый цвет, а также установили стальные бамперы, расширители колесных арок и дуги. Кроме того, на автомобиль установили внедорожные шины и лебедку, а днище получило дополнительную металлическую защиту.

Салон отделан дорогой кожей

Салон "Гелендвагена" отделан коричневой и оранжевой кожей, а также натуральным дубом. Внутри установлены четыре отдельных комфортабельных кресла. На центральной панели появился современный сенсорный экран.

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Mercedes 250 GD сохранил 2,5-литровый пятицилиндровый турбодизель и 5-ступенчатую механическую коробку передач, однако двигатель был доработан. Новые турбина и распределительные валы увеличили мощность с 150 до 225 сил.

Внутри установили четыре новых кресла

Цена "Гелендвагена" пока не разглашается, однако продукция EMC не из дешевых — как правило, эти доработанные внедорожники стоят более 200 000 долларов.

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