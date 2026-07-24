Класика на новий лад: старий "Гелендваген" став яскравим підкорювачем бездоріжжя (фото)

Старий Mercedes-Benz G-Class отримав нове життя. Класичний позашляховик осучаснили та зробили розкішним.

Реставрацію та тюнінг "Гелендвагена" виконала американська компанія Expedition Motor Company (EMC), яка спеціалізується на вінтажних позашляховиках. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Авто отримало позашляхові шини і захист днища

Старий кабріолет Mercedes 250 GD розібрали і відновили. Позашляховик пофарбували в помаранчевий колір, а також встановили сталеві бампери, розширювачі арок та дуги. Також з'явилися позашляхові шини і лебідка, а днище отримало додатковий металевий захист.

Салон оздобили дорогою шкірою

Салон "Гелендвагена" оздобили коричневою та помаранчевою шкірою, а також натуральним дубом. Усередині встановили чотири окремі комфортабельні крісла. На центральній панелі з'явився сучасний тачскрін.

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Mercedes 250 GD зберіг 2,5-літровий п'ятициліндровий турбодизель та 5-ступінчасту механічну КПП, проте двигун доопрацювали. Нові турбіна та розподільчі вали збільшили потужність зі 150 до 225 сил.

Усередині встановили чотири нові крісла

Ціна "Гелендвагена" поки не розкривається, проте продукція EMC недешева — зазвичай ці доопрацьовані позашляховики коштують понад 200 000 доларів.

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