Сделай сам: в Канаде создали электромобиль-трансформер за $8000 (фото)
Канадский производитель электробайков ENVO Drive Systems создал первую четырёхколёсную модель UPT. Электрокар имеет модульную конструкцию, и собрать его смогут сами покупатели.
Новый ENVO UPT (Utility Personal Transporter) планируется выпускать с начала 2027 года и продавать по цене от 8 000 до 12 000 долларов. Об электромобиле рассказали на сайте Electrek.
ENVO UPT — компактное электрическое транспортное средство, главной "фишкой" которого является модульная конструкция. Покупатели будут собирать его самостоятельно — такое решение позволило снизить себестоимость.Важно
Модули легко устанавливаются и снимаются (подобно деталям Lego), то есть при необходимости конструкцию электромобиля можно быстро изменить и трансформировать. ENVO UPT может быть одно- или двухместным, с крышей или без, с автомобильным или мотоциклетным рулем. Его легко превратить в багги, ситикар, легкий грузовик или миниатюрный пикап — всего уже создано 18 различных конфигураций автомобиля.
Кроме того, ENVO UPT можно сделать полноприводным, увеличить емкость аккумулятора или установить защиту днища. Также есть возможность подключить смартфон и получать обновления программного обеспечения для автомобиля — таким образом можно будет установить систему контроля тяги или даже систему полуавтономного вождения.
В ENVO считают, что электромобиль-трансформер подходит для эксплуатации на фермах, складах, курортах, в аэропортах или службах доставки. Найдётся ему применение и на строительстве или в коммунальных службах.
Кстати, недавно был представлен самый дешевый электрокроссовер Kia за $14 000. Его запас хода превышает 500 км.
Также Фокус писал о флагманском электромобиле MG, способном преодолеть 840 км без подзарядки.