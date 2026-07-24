Сделай сам: в Канаде создали электромобиль-трансформер за $8000 (фото)

Канадский производитель электробайков ENVO Drive Systems создал первую четырёхколёсную модель UPT. Электрокар имеет модульную конструкцию, и собрать его смогут сами покупатели.

Новый ENVO UPT (Utility Personal Transporter) планируется выпускать с начала 2027 года и продавать по цене от 8 000 до 12 000 долларов. Об электромобиле рассказали на сайте Electrek.

ENVO UPT можно превратить в багги

ENVO UPT — компактное электрическое транспортное средство, главной "фишкой" которого является модульная конструкция. Покупатели будут собирать его самостоятельно — такое решение позволило снизить себестоимость.

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Модули легко устанавливаются и снимаются (подобно деталям Lego), то есть при необходимости конструкцию электромобиля можно быстро изменить и трансформировать. ENVO UPT может быть одно- или двухместным, с крышей или без, с автомобильным или мотоциклетным рулем. Его легко превратить в багги, ситикар, легкий грузовик или миниатюрный пикап — всего уже создано 18 различных конфигураций автомобиля.

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Можно создать грузовую или пассажирскую версию электромобиля ENVO UPT может быть с крышей или без

Кроме того, ENVO UPT можно сделать полноприводным, увеличить емкость аккумулятора или установить защиту днища. Также есть возможность подключить смартфон и получать обновления программного обеспечения для автомобиля — таким образом можно будет установить систему контроля тяги или даже систему полуавтономного вождения.

Всего было создано 18 вариантов конфигурации ENVO UPT

В ENVO считают, что электромобиль-трансформер подходит для эксплуатации на фермах, складах, курортах, в аэропортах или службах доставки. Найдётся ему применение и на строительстве или в коммунальных службах.

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