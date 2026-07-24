Зроби сам: у Канаді створили електромобіль-трансформер за $8 000 (фото)
Канадський виробник електробайків ENVO Drive Systems створив першу чотириколісну модель UPT. Електрокар має модульну конструкцію, а збирати його зможуть самі покупці.
Новий ENVO UPT (Utility Personal Transporter) планують виробляти з початку 2027 року та продавати за ціною від 8 000 до 12 000 доларів. Про оригінальний електромобіль розповіли на сайті Electrek.
ENVO UPT — компактний електричний транспортний засіб, головною "фішкою" є модульна конструкція. Покупці будуть збирати його самотужки — таке рішення дозволило знизити собівартість.Важливо
Модулі легко монтуються та знімаються (подібно до деталей Lego), тобто за потреби конструкцію електрокара можна швидко змінити та трансформувати його. ENVO UPT може бути одно- або двомісним, з дахом чи без, з автомобільним або мотоциклетним кермом. Його легко перетворити на багі, сітікар, легку вантажівку чи мініатюрний пікап — усього вже створили 18 різних конфігурацій авто.
До того ж, можна зробити ENVO UPT повнопривідним, збільшити батарею чи встановити захист днища. Також є можливість підключити смартфон та отримувати оновлення програмного забезпечення для авто — таким чином можна буде встановити трекшн-контроль чи навіть систему напівавтономного руху.
В ENVO вважають, що електрокар-трансформер підходить для експлуатації на фермах, складах, курортах, в аеропортах чи службах доставки. Знайдеться йому застосування і на будівництві чи в комунальних службах.
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