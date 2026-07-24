Зроби сам: у Канаді створили електромобіль-трансформер за $8 000 (фото)

Канадський виробник електробайків ENVO Drive Systems створив першу чотириколісну модель UPT. Електрокар має модульну конструкцію, а збирати його зможуть самі покупці.

Новий ENVO UPT (Utility Personal Transporter) планують виробляти з початку 2027 року та продавати за ціною від 8 000 до 12 000 доларів. Про оригінальний електромобіль розповіли на сайті Electrek.

ENVO UPT можна перетворити на багі

ENVO UPT — компактний електричний транспортний засіб, головною "фішкою" є модульна конструкція. Покупці будуть збирати його самотужки — таке рішення дозволило знизити собівартість.

Важливо

Від творця Audi R8: у Португалії випустили оригінальний електрокар без дверей (фото)

Модулі легко монтуються та знімаються (подібно до деталей Lego), тобто за потреби конструкцію електрокара можна швидко змінити та трансформувати його. ENVO UPT може бути одно- або двомісним, з дахом чи без, з автомобільним або мотоциклетним кермом. Його легко перетворити на багі, сітікар, легку вантажівку чи мініатюрний пікап — усього вже створили 18 різних конфігурацій авто.

Відео дня

Можна скласти вантажну або пасажирську версію електромобіля ENVO UPT може бути з дахом або без

До того ж, можна зробити ENVO UPT повнопривідним, збільшити батарею чи встановити захист днища. Також є можливість підключити смартфон та отримувати оновлення програмного забезпечення для авто — таким чином можна буде встановити трекшн-контроль чи навіть систему напівавтономного руху.

Усього створили 18 варіантів конфігурації ENVO UPT

В ENVO вважають, що електрокар-трансформер підходить для експлуатації на фермах, складах, курортах, в аеропортах чи службах доставки. Знайдеться йому застосування і на будівництві чи в комунальних службах.

До речі, нещодавно презентували найдешевший електрокросовер Kia за $14 000. Його запас ходу перевищує 500 км.

Також Фокус писав про флагманський електромобіль MG, який здатен подолати 840 км без підзарядки.