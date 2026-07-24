4,5 с до сотни и запас хода 740 км: Donfeng представил премиальный электрокроссовер (фото)
В Китае представили новый Voyah Passion S. Премиальный электрокроссовер от Dongfeng доступен в версиях мощностью до 637 сил с запасом хода до 740 км.
Электромобиль Voyah Passion S поступает в продажу в Китае по цене от 309 900 юаней ($45 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Кроссовер Voyah Passion S довольно низкий и отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом", длинным капотом и изогнутой крышей. Узкие фары и задние фонари соединены светодиодными полосами. Электромобиль имеет агрессивные бамперы, а за дополнительную плату для него доступно антикрыло.
Размеры Voyah Passion S:
- длина — 5050 мм;
- ширина — 1998 мм;
- высота — 1656 мм;
- колесная база — 3000 мм.
В салоне миниатюрная цифровая приборная панель сочетается с двумя 15,6-дюймовыми сенсорными экранами; также предусмотрена проекция на лобовое стекло. Мультимедийная система разработана компанией Huawei.
В комплектацию входят панорамная крыша со регулируемой степенью тонирования, трехзонный климат-контроль, электропривод и массаж передних сидений, подогрев и вентиляцию всех сидений, парковочный автопилот, систему полуавтономного вождения и акустическую систему с 27 динамиками.
Новый Voyah Passion S дебютировал в полноприводной модификации мощностью 637, но вскоре появится заднеприводная версия мощностью 402. Более мощный электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с. Батарея ёмкостью 98 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 740 км с задним приводом и 700 км — с полным.
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