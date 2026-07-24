4,5 с до сотні і запас ходу 740 км: Donfeng представив преміальний електрокросовер (фото)

У Китаї презентували новий Voyah Passion S. Преміальний електрокросовер від Dongfeng доступний у версіях потужністю до 637 сил із запасом ходу до 740 км.

Електромобіль Voyah Passion S надходить у продаж в Китаї за ціною від 309 900 юанів ($45 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Voyah Passion S пропонують у версіях на 402 і 637 к. с. Фото: Dongfeng

Кросовер Voyah Passion S доволі низький і вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом", довгим капотом та вигнутим дахом. Вузькі фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами. Електрокар має агресивні бампери, а за доплату йому доступне антикрило.

На передній панелі встановлено два великі сенсорні екрани Фото: Dongfeng

Розміри Voyah Passion S:

довжина — 5050 мм;

ширина — 1998 мм;

висота — 1656 мм;

колісна база — 3000 мм.

Передні сидіння мають електропривід і масаж Фото: CarNewsChina

У салоні мініатюрний цифровий щиток приладів поєднується із двома 15,6-дюймовими сенсорними екранами, також є проєкція на лобове скло. Мультимедійну систему розробили в Huawei.

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Комплектація включає панорамний дах зі змінним тонуванням, тризонний клімат-контроль, електропривід і масаж передніх сидінь, підігрів і вентиляцію всіх крісел, паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху та акустику з 27 динаміками.

Усі крісла мають підігрів і вентиляцію Фото: CarNewsChina

Новий Voyah Passion S дебютував у 637-сильній повнопривідній модифікації, але невдовзі з'явиться 402-сильний задньопривідний варіант. Потужніший електрокар стартує до 100 км/год за 4,5 с. Батарея ємністю 98 кВт∙год забезпечує запас ходу в 740 км із заднім приводом та 700 км — із повним.

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