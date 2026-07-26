Фантастическая живучесть: VW Touareg из Украины поехал после удара баллистической ракеты (видео)
Украинский Volkswagen Touareg пережил удар российской баллистики. Авто серьезные повреждено, однако способно самостоятельно передвигаться.
Кроссовер Volkswagen Touareg из Украины демонстрирует впечатляющую стойкость. Видео с живучим авто было опубликовано на YouTube-канале EMG Group и в социальных сетях.
Рядом с этим Volkswagen Touareg третьего поколения попала российская баллистическая ракета. Взрывная волна и осколки повредили автомобиль и превратили его в груду искореженного металла. У него фактически снесло крышу, однако, поскольку двигатель не был заведен, подушки безопасности не сработали.Важно
Однако Volkswagen отказывается "умирать". Его 3,0-литровый бензиновый V6 с турбонаддувом завелся, и кроссовер способен передвигаться самостоятельно, хотя и медленно. Мало того, в автомобиле включаются фары, а в салоне работают дисплеи и даже электропривод сидений.
В целом, видео о выносливом Volkswagen Touareg уже набрало более 2 миллионов просмотров. О нём даже написали авторитетные западные СМИ — немецкий AutoBild и американский Carscoops. В комментариях к видео звучат предложения передать автомобиль в музей Volkswagen.
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