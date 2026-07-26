Фантастична живучість: VW Touareg із України поїхав після удару балістичної ракети (відео)

Український Volkswagen Touareg пережив удар російської балістики. Авто серйозно ушкоджене, проте здатне самостійно пересуватися.

Кросовер Volkswagen Touareg із України демонструє вражаючу стійкість. Відео з живучим авто опублікували на Youtube-каналі та EMG Group та в соцмережах.

Поблизу цього Volkswagen Touareg третього покоління вдарила російська балістична ракета. Вибухова хвиля та осколки пошкодили автомобіль та перетворили його на купу понівеченого металу. Йому фактично знесло дах, проте оскільки авто не було заведене, то подушки безпеки не спрацювали.

Важливо

Третя глава: тест-драйв нового кросовера Audi Q3

Одначе Volkswagen відмовляється "помирати". Його 3,0-літровий бензиновий V6 з турбонаддувом завівся і кросовер здатен пересуватися своїм ходом, хоч і повільно. Мало того, в авто вмикаються фари, а в салоні працюють дисплеї та навіть електропривід сидінь.

Відео дня

Загалом, відео про живучий Volkswagen Touareg вже зібрали понад 2 мільйони переглядів. Про нього навіть написали авторитетні західні ЗМІ — німецький AutoBild та американський Carscoops. У коментарях до відео лунають пропозиції передати автомобіль до музею Volkswagen.

Раніше Фокус розповідав про універсал Volkswagen Passat із пробігом мільйон кілометрів.

Також ми писали, що Volkswagen відроджує відомий недорогий седан 2000-х.