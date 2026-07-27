1000-сильный монстр: Volkswagen создал самый экстремальный Golf (фото)

Volkswagen Golf 8 получил экстремальную версию мощностью 1000 сил. Хэтчбек оснащен карбоновым кузовом и огромным антикрылом.

Спортивный автомобиль был разработан в представительстве Volkswagen в ЮАР и посвящен 75-летию присутствия бренда в стране. Об этом сообщает сайт Carbuzz.

Хэтчбек оснастили огромным антикрылом Фото: Volkswagen

Специальная заряженная версия Volkswagen Golf 8 была создана для горных гонок и соревнований на время Time Attack. В качестве основы послужил хэтчбек VW Golf GTI.

Тюнинг Volkswagen Golf оказался основательным. Хэтчбек оснастили 2,5-литровым пятицилиндровым турбодвигателем от Audi RS3. Новая турбина и электронный блок управления увеличили его мощность с 400 до потрясающих 1000 сил.

Под капотом установлен 2,5-литровый турбодвигатель Audi с мощностью, увеличенной до 1000 сил Фото: Volkswagen

Кроме того, хэтчбек получил гоночную коробку передач и полный привод. Его подвеску доработали и установили увеличенные тормоза.

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Мало того, кузов Volkswagen Golf GTI теперь полностью изготовлен из углеродного волокна. Спорткар занижен, а также оснащён обвесом и внушительным антикрылом.

В салоне появился руль-штурвал Фото: Volkswagen

Для снижения массы из салона убрали отделку и шумоизоляцию. Вместо этого установили рулевое колесо, компактную цифровую приборную панель и спортивное кресло. Появился также трубчатый каркас безопасности.

Кстати, в Украине Volkswagen Touareg пережил удар российского снаряда и способен самостоятельно передвигаться.

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