1000-cильний монстр: Volkswagen створив найекстремальніший Golf (фото)
Volkswagen Golf 8 отримав екстремальну версію на 1000 сил. Хетчбек має карбоновий кузов та величезне антикрило.
Спорткар розробили в представництві Volkswagen у ПАР та присвятили до 75-річчя присутності бренду в країні. Про це повідомляє сайт Carbuzz.
Особливий заряджений Volkswagen Golf 8 створили для гірських перегонів та змагань на час Time Attack. За основу взяли хетчбек VW Golf GTI.
Тюнінг Volkswagen Golf виявився ґрунтовним. Хетчбек оснастили 2,5-літровим п'ятициліндровим турбомотором від Audi RS3. Нові турбіна та електронний блок управління збільшили його потужність з 400 до приголомшливих 1000 сил.
Також хетчбек отримав гоночну коробку передач та повний привід. Його підвіску доопрацювали та встановили збільшені гальма.
Мало того, кузов Volkswagen Golf GTI тепер повністю карбоновий. Спорткар занижений, а також отримав обвіс та чимале антикрило.
Для зменшення маси із салону прибрали оздоблення та шумоізоляцію. Натомість встановили кермо-штурвал, компактний цифровий щиток приладів і спортивне крісло. З'явився і трубчастий каркас безпеки.
До речі, в Україні Volkswagen Touareg пережив удар російської балістики і здатен самостійно пересуватися.
Також Фокус писав, що Volkswagen відроджує знаменитий недорогий седан 2000-х.