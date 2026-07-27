1000-cильний монстр: Volkswagen створив найекстремальніший Golf (фото)

Volkswagen Golf 8 отримав екстремальну версію на 1000 сил. Хетчбек має карбоновий кузов та величезне антикрило.

Спорткар розробили в представництві Volkswagen у ПАР та присвятили до 75-річчя присутності бренду в країні. Про це повідомляє сайт Carbuzz.

Хетчбек оснастили величезним антикрилом Фото: Volkswagen

Особливий заряджений Volkswagen Golf 8 створили для гірських перегонів та змагань на час Time Attack. За основу взяли хетчбек VW Golf GTI.

Тюнінг Volkswagen Golf виявився ґрунтовним. Хетчбек оснастили 2,5-літровим п'ятициліндровим турбомотором від Audi RS3. Нові турбіна та електронний блок управління збільшили його потужність з 400 до приголомшливих 1000 сил.

Під капотом встановлено 2,5-літровий турбомотор Audi зі збільшеною до 1000 сил потужністю Фото: Volkswagen

Також хетчбек отримав гоночну коробку передач та повний привід. Його підвіску доопрацювали та встановили збільшені гальма.

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Мало того, кузов Volkswagen Golf GTI тепер повністю карбоновий. Спорткар занижений, а також отримав обвіс та чимале антикрило.

У салоні з'явилося кермо-штурвал Фото: Volkswagen

Для зменшення маси із салону прибрали оздоблення та шумоізоляцію. Натомість встановили кермо-штурвал, компактний цифровий щиток приладів і спортивне крісло. З'явився і трубчастий каркас безпеки.

До речі, в Україні Volkswagen Touareg пережив удар російської балістики і здатен самостійно пересуватися.

Також Фокус писав, що Volkswagen відроджує знаменитий недорогий седан 2000-х.