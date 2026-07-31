Студенты создали электрическую карету скорой помощи, которую не нужно заряжать (фото)

В Нидерландах представили инновационную электрическую машину скорой помощи Stella Juva. Автомобиль создан для самых отдаленных уголков мира.

Санитарный электромобиль Stella Juva — разработка группы из 23 студентов Технического университета Эйндховена. О нём рассказали на сайте Autogeek.

Электромобиль приспособлен для бездорожья

Stella Juva — машина скорой помощи для труднодоступных районов, где отсутствует стабильное электроснабжение. Идея создать электромобиль возникла после консультаций с организацией Amref Health Africa, которая занимается развитием системы здравоохранения в Африке.

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Электромобиль Stella Juva оснащен медицинским оборудованием, позволяющим брать анализы крови, проводить УЗИ беременным, осуществлять вакцинацию и обследование на туберкулез или малярию.

Автомобиль разработали студенты Технического университета Эйндховена

Машина скорой помощи приспособлена для бездорожья — у неё повышенный клиренс и шины для кроссоверов. Электродвигатели и оборудование питаются от солнечных батарей на крыше, которые в солнечную погоду обеспечивают запас хода до 715 км. Таким образом, электромобиль не нуждается в зарядке.

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Медицинское оборудование позволяет брать анализы, проводить обследования или УЗИ

В августе Stella Juva пройдет испытания в Кении. Карета скорой помощи посетит отдаленные населенные пункты с целью оказания медицинской помощи и проверки конструкции в реальных сложных условиях.

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