Студенти створили електричну карету швидкої допомоги, яку не потрібно заряджати (фото)

У Нідерландах презентували інноваційну електричну карету швидкої допомоги Stella Juva. Авто створене для найвіддаленіших куточків світу.

Санітарний електромобіль Stella Juva — творіння групи з 23 студентів Технічного університету Ейндховена. Про нього розповіли на сайті Autogeek.

Електрокар пристосований для бездоріжжя

Stella Juva — карета швидкої допомоги для важкодоступних районів, де немає стабільного електропостачання. Ідея створити електрокар виникла після консультацій із організацією Amref Health Africa, яка розвиває систему охорони здоров'я в Африці.

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Електрокар Stella Juva оснастили медичним обладнанням, яке дозволяє брати аналіз крові, проводити УЗД вагітних, здійснювати вакцинацію та обстеження на туберкульоз чи малярію.

Авто розробили студенти Технічного університету Ейндховена

Карета швидкої допомоги підготовлена до бездоріжжя — має підвищений кліренс та шини для кросоверів. Електромотори та обладнання живляться від сонячних батарей на даху, які в сонячну погоду забезпечують запас ходу до 715 км. Отже, електромобіль не потребує зарядки.

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Медичне обладнання дозволяє брати аналізи, проводити обстеження чи УЗД

У серпні Stella Juva пройде випробування в Кенії. Карета швидкої допомоги відвідає віддалені поселення з метою надання медичної допомоги та перевірки конструкції в реальних складних умовах.

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