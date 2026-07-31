Семь пассажиров и 2000 сил: представлен самый оригинальный Lexus (фото)
Lexus открывает новое направление деятельности — авиаперевозки. Специально для этого был создан роскошный вертолёт.
Новая услуга для VIP-клиентов Lexus Flight начнет действовать с 24 августа в ряде стран. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Lexus Flight входит в состав сервиса Aero Toyota, который уже запущен в Японии, Китае, Южной Корее и на Тайване. Воздушное такси предназначено для состоятельных клиентов.
Специально для этого был разработан первый вертолёт Lexus. Это премиальная модель, созданная на базе итальянского Leonardo AW169.
В Lexus основное внимание уделили интерьеру, выполненному в стилистике автомобилей этого бренда. В отделке использованы дорогая кожа и дерево. Доступны конфигурации на 5–7 пассажиров с индивидуальными широкими креслами.
Также сообщается, что внутри будет установлен планшет с мультимедийной системой, который позволит управлять освещением или климат-контролем, а также просматривать видео с камер вертолета или маршрут полета на навигационной карте. В комплектацию также войдёт Wi-Fi.
Вертолёт Leonardo AW169 оснащён двумя турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney Canada PW210A1 мощностью 1000 сил каждый. Его крейсерская скорость составляет 267 км/ч, а максимальная — 306 км/ч. Дальность полета — 785 км.
Кстати, это не первый вертолёт от производителя премиальных автомобилей. В этом году дебютировал и роскошный вертолёт Mercedes.
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