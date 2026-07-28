Бар, спальные места и 1450 сил: представлен самый большой и дорогой Brabus (фото)

Представлен новый Brabus Ultima 55. Он может вместить до 6 пассажиров, оснащен барбекю и баром, а его мощность составляет 1450 сил.

Brabus Ultima 55 — первый катамаран от немецкого тюнинг-ателье. Его цена не разглашается, однако известно, что она превышает 3 миллиона долларов. О проекте рассказали на сайте компании.

Brabus Ultra 55 способен развивать скорость 74 км/ч Фото: brabus.com

Brabus уже давно выпускает не только автомобили, но и суда, и создал для этого отдельное подразделение Marine. Ultima 55 была создана совместно с польской судостроительной компанией Sunreef Yachts и на данный момент является самым большим катером Brabus. Двухкорпусное судно достигает 17 м в длину и 5,6 м в ширину.

На верхней палубе есть лаунж-зона, бар и площадка для барбекю Фото: brabus.com

Дизайн Ultima 55 выполнен в традиционной стилистике Brabus — в черных тонах и с большим количеством глянцевых деталей. Штурвал напоминает руль автомобилей Brabus.

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На верхней палубе установлены раскладные шезлонги для загара, а в задней части за рубкой находится лаунж-зона с раскладными столиками, бар и мангал с набором для барбекю.

Руль напоминает руль Brabus Фото: brabus.com

Покупатели могут выбрать конфигурацию Brabus Ultima 55 — две или три каюты на 4 или 6 пассажиров. В отделке салона используются кожа и алькантара. В салоне установлены широкие кровати, 43-дюймовые телевизоры и мощная акустическая система Bowers & Wilkins Marine Series. Также на борту есть кухня с плитой, духовкой и большой холодильной камерой.

Внутри можно оборудовать две или три каюты Фото: brabus.com

Катамаран Brabus Ultima 55 оснащён двумя 10,8-литровыми шестицилиндровыми турбодизелями общей мощностью 1450 сил, а также имеет подводные крылья. Максимальная скорость составляет 74 км/ч.

Кстати, недавно дебютировал первый суперкар Brabus мощностью 1000 сил.

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