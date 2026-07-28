Бар, спальні місця і 1450 сил: представлено найбільший і найдорожчий Brabus (фото)

Презентовано новий Brabus Ultima 55. Він може вмістити до 6 пасажирів, має барбекю та бар, а його потужність становить 1450 сил.

Brabus Ultima 55 — перший катамаран від німецького тюнінг-ательє. Його ціна не розголошується, проте відомо, що вона перевищує 3 мільйони доларів. Про проєкт розповіли на сайті компанії.

Brabus Ultra 55 здатен розвинути 74 км/год Фото: brabus.com

Brabus уже тривалий час випускає не лише автомобілі, але й судна та створив для цього окремий підрозділ Marine. Ultima 55 створили спільно польською суднобудівною компанією Sunreef Yachts і наразі це найбільший катер Brabus Двокорпусне судно сягає 17 м завдовжки та 5,6 м завширшки.

На верхній палубі є лаунж-зона, бар і барбекю Фото: brabus.com

Дизайн Ultima 55 витриманий у традиційній стилістиці Brabus — у чорних тонах та з великою кількістю глянцевих деталей. Штурвал нагадує кермо автомобілів Brabus.

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На верхній палубі встановили розкладні лежаки для засмагання, а в задній частині за рубкою є лаунж-зона з розкладними столиками, бар та мангал із набором для барбекю.

Штурвал нагадує кермо Brabus Фото: brabus.com

Покупці можуть вибирати конфігурацію Brabus Ultima 55 — дві чи три каюти на 4 або 6 пасажирів. У внутрішньому оздобленні використовують шкіру та алькантару. Усередині встановлені широкі ліжка, 43-дюймові телевізори та потужна акустична система Bowers & Wilkins Marine Series. Також на борту є кухня із плитою, духовкою та великою холодильною камерою.

Усередині можуть обладнати дві або три каюти Фото: brabus.com

Катамаран Brabus Ultima 55 оснащений двома 10,8-літровими шестициліндровими турбодизелями загальною потужністю 1450 сил, а також має підводні крила. Максимальна швидкість становить 74 км/год.

До речі, нещодавно дебютував перший суперкар Brabus потужністю 1000 сил.

Також Фокус писав про оригінальні електричні мотоцикли Brabus.