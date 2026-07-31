Сім пасажирів і 2000 сил: представлено найоригінальніший Lexus (фото)
Lexus відкриває нову сферу діяльності — авіаперевезення. Спеціально для цього створили розкішний вертоліт.
Нова послуга для VIP-клієнтів Lexus Flight запрацює із 24 серпня у низці країн. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Lexus Flight є частиною сервісу Aero Toyota, який уже запустили в Японії, Китаї, Південній Кореї та Тайвані. Повітряне таксі розраховане на заможних клієнтів.
Спеціально для цього розробили перший вертоліт Lexus. Це преміальна модель, в основі якої лежить італійський Leonardo AW169.
Основну увагу в Lexus приділили інтер'єру, який витриманий у стилістиці автомобілів бренду. В оздобленні використані дорогі шкіра та дерево. Доступні конфігурації на 5-7 пасажирів з індивідуальними широкими кріслами.
Також повідомляється, що усередині встановлять планшет із мультимедійною системою, який дозволить керувати освітленням чи клімат-контролем, а також переглядати відео з камер гелікоптера чи маршрут польоту на карті навігації. Комплектація включатиме і Wi-Fi.
Вертоліт Leonardo AW169 оснащений двома турбовальними двигунами Pratt & Whitney Canada PW210A1 потужністю 1000 сил кожен. Його крейсерська швидкість становить 267 км/год, а максимальна — 306 км/год. Дальність польоту — 785 км.
До речі, це не перший гелікоптер від виробника преміальних авто. Цьогоріч дебютував і розкішний вертоліт Mercedes.
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