Сім пасажирів і 2000 сил: представлено найоригінальніший Lexus (фото)

Lexus відкриває нову сферу діяльності — авіаперевезення. Спеціально для цього створили розкішний вертоліт.

Нова послуга для VIP-клієнтів Lexus Flight запрацює із 24 серпня у низці країн. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Lexus Flight є частиною сервісу Aero Toyota, який уже запустили в Японії, Китаї, Південній Кореї та Тайвані. Повітряне таксі розраховане на заможних клієнтів.

Вертоліт має розкішний салон Фото: Lexus

Спеціально для цього розробили перший вертоліт Lexus. Це преміальна модель, в основі якої лежить італійський Leonardo AW169.

Основну увагу в Lexus приділили інтер'єру, який витриманий у стилістиці автомобілів бренду. В оздобленні використані дорогі шкіра та дерево. Доступні конфігурації на 5-7 пасажирів з індивідуальними широкими кріслами.

Відео дня

Важливо

Гість із 2000-х: виявлено розкішний 26-річний Lexus із пробігом 2400 км (фото)

Також повідомляється, що усередині встановлять планшет із мультимедійною системою, який дозволить керувати освітленням чи клімат-контролем, а також переглядати відео з камер гелікоптера чи маршрут польоту на карті навігації. Комплектація включатиме і Wi-Fi.

Вертоліт Leonardo AW169 оснащений двома турбовальними двигунами Pratt & Whitney Canada PW210A1 потужністю 1000 сил кожен. Його крейсерська швидкість становить 267 км/год, а максимальна — 306 км/год. Дальність польоту — 785 км.

До речі, це не перший гелікоптер від виробника преміальних авто. Цьогоріч дебютував і розкішний вертоліт Mercedes.

Також Фокус розповідав про швидкісний катер-катамаран Brabus.