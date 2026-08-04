В США представили легкий и сверхмощный вездеход для экстремальных условий (фото)

Новый Polaris RZR Pro R Boost выходит на рынок. Самый мощный мотовездеход UTV в мире получил 275-сильный турбомотор.

Цена Polaris RZR Pro R Boost составляет от 49 999 до 56 999 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте американского производителя.

Polaris RZR Pro R Boost оснащен 275-сильным турбомотором. Фото: POLARIS

Самый экстремальный мотовездеход Polaris оснастили 2,0-литровым турбомотором на 275 л. и 290 Н∙м. Ни один серийный UTV на данный момент не является столь мощным. Максимальная скорость ограничена на 148 км/ч.

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Двигателю усилили охлаждение. Конечно, баги сохраняет полный привод с блокировкой центрального и переднего дифференциалов и длинноходную подвеску с регулируемыми амортизаторами. За доплату доступны активные стабилизаторы.

Есть двухместные и четырехместные версии модели Фото: POLARIS

Новый Polaris RZR Pro R Boost предлагается в двухместном (3,47 м) и четырехместном (4,2 м) исполнении, а его масса составляет 1158-1294 кг. Мотовездеход оснащен 32-дюймовыми внедорожными шинами BFGoodrich T/A KM3, а его клиренс равен 406 мм.

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В салоне установили цифровой приборный щиток и сенсорный дисплей. Фото: POLARIS

Баги Polaris достаточно хорошо оснащен. Он получил цифровой щиток приборов и 10,4-дюймовый тачскрин, также есть камера заднего вида, 1500-ваттная акустическая система Rockford Fosgate, подогрев и вентиляция сидений.

Между прочим, недавно мощный мотовездеход выпустил и Segway, причем он относительно недорог.

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