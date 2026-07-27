Круче, чем "Гелендваген": в Украине создали шестиколесный бронеавтомобиль для ВСУ (фото)
В ВСУ начали появляться шестиколесные бронированные тягачи Inguar-4 украинского производства. Они способны эвакуировать технику массой до 30 тонн.
Новый Inguar-4 уже внедрен в Минобороны, а первые экземпляры тягача уже выполняют задачи в Силах обороны Украины. Об этом сообщает сайт министерства.
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЕМ) была создана на базе бронеавтомобиля Inguar-3. Она имеет колесную формулу 6×6 — как знаменитый шестиколесный "Гелендваген". Кроме того, усилили раму, добавили мощную лебедку и гидравлическую систему для подъема и эвакуации. Почти 60% компонентов шасси и подвески автомобиля — украинского производства.
Шестиколесный автомобиль Inguar-4 оснащен мощным 7,2-литровым турбодизелем Deutz мощностью 356 к. с. и крутящим моментом 1600 Нм, а также 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Он способен эвакуировать с поля боя бронеавтомобили массой до 30 тонн — Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, "Козак", "Новатор", "Гюрза" и т. д.
К тому же украинский шестиколесный внедорожник быстрее и маневреннее, чем гусеничные БРЕМ или модели с колесной формулой 8×8. Он имеет больший запас хода, а также менее заметен, проще и дешевле в эксплуатации.
Новый Inguar-4 имеет многослойную броню из стали и алюминия и соответствует классу защиты STANAG 4569 Level 3, то есть выдерживает обстрел бронебойными пулями калибра 7,62 мм и взрыв под днищем в эквиваленте 8 кг тротила.
Кстати, в Украине начали производить и уникальный полноприводный электробайк для ВСУ.
Также Фокус сообщал, что в Киеве был замечен редкий бронированный Mercedes S-Class 80-х.