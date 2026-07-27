Круче, чем "Гелендваген": в Украине создали шестиколесный бронеавтомобиль для ВСУ (фото)

В ВСУ начали появляться шестиколесные бронированные тягачи Inguar-4 украинского производства. Они способны эвакуировать технику массой до 30 тонн.

Новый Inguar-4 уже внедрен в Минобороны, а первые экземпляры тягача уже выполняют задачи в Силах обороны Украины. Об этом сообщает сайт министерства.

Inguar-4 оснащен мощным 7,2-литровым турбодизелем мощностью 356 сил Фото: Министерство обороны Украины

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЕМ) была создана на базе бронеавтомобиля Inguar-3. Она имеет колесную формулу 6×6 — как знаменитый шестиколесный "Гелендваген". Кроме того, усилили раму, добавили мощную лебедку и гидравлическую систему для подъема и эвакуации. Почти 60% компонентов шасси и подвески автомобиля — украинского производства.

Эта тягач способен эвакуировать с поля боя бронеавтомобили массой до 30 тонн Фото: Министерство обороны Украины

Шестиколесный автомобиль Inguar-4 оснащен мощным 7,2-литровым турбодизелем Deutz мощностью 356 к. с. и крутящим моментом 1600 Нм, а также 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Он способен эвакуировать с поля боя бронеавтомобили массой до 30 тонн — Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, "Козак", "Новатор", "Гюрза" и т. д.

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К тому же украинский шестиколесный внедорожник быстрее и маневреннее, чем гусеничные БРЕМ или модели с колесной формулой 8×8. Он имеет больший запас хода, а также менее заметен, проще и дешевле в эксплуатации.

Броня выдерживает обстрел бронебойными пулями калибра 7,62 мм Фото: Министерство обороны Украины

Новый Inguar-4 имеет многослойную броню из стали и алюминия и соответствует классу защиты STANAG 4569 Level 3, то есть выдерживает обстрел бронебойными пулями калибра 7,62 мм и взрыв под днищем в эквиваленте 8 кг тротила.

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