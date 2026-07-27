Крутіший за "Гелендваген": в Україні створили шестиколісний бронеавтомобіль для ЗСУ (фото)

У ЗСУ почали з'являтися шестиколісні броньовані тягачі Inguar-4 українського виробництва. Вони здатні евакуювати техніку масою до 30 тонн.

Новий Inguar-4 уже кодифікували в Міноборони, а перші екземпляри тягача вже виконують завдання у Силах оборони України. Про це повідомляє сайт міністерства.

Inguar-4 оснащений тяговитим 7,2-літровим турбодизелем на 356 сил Фото: Міністерство оборони України

Броньовану ремонтно-евакуаційну машину (БРЕМ) створили на базі бронеавтомобіля Inguar-3. Вона має колісну формулу 6Х6 — як знаменитий шестиколісний "Гелендваген". Крім того, посилили раму, додали потужну лебідку і гідравлічну систему для підважування та евакуації. Майже 60% компонентів шасі та підвіски авто — українського виробництва.

Тягач здатен евакуювати з поля бою бронеавтомобілі масою до 30 тонн Фото: Міністерство оборони України

Шестиколісне авто Inguar-4 оснащений тяговитим 7,2-літровим турбодизелем Deutz на 356 к. с. і 1600 Нм та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен евакуювати з поля бою бронеавтомобілі масою до 30 тонн — Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, "Козак", "Новатор", "Гюрза" тощо.

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До того ж, український шестиколісний позашляховик швидший та мобільніший, аніж гусеничні БРЕМ чи моделі з колісною формулою 8Х8. Він має більший запас ходу, а також менш помітний, простіший та дешевший в експлуатації.

Броня витримує обстріл бронебійними кулями калібру 7,62 мм Фото: Міністерство оборони України

Новий Inguar-4 має багатошарову броню зі сталі та алюмінію та відповідає класу захисту STANAG 4569 Level 3, тобто витримує обстріл бронебійними кулями калібру 7,62 мм та вибух під днищем в еквіваленті 8 кг тротилу.

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