У США представили легкий і надпотужний всюдихід для екстремальних умов (фото)

Новий Polaris RZR Pro R Boost виходить на ринок. Найпотужніший мотовсюдихід UTV у світі отримав 275-сильний турбомотор.

Ціна Polaris RZR Pro R Boost становить від 49 999 до 56 999 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті американського виробника.

Polaris RZR Pro R Boost оснащений 275-сильним турбомотором Фото: POLARIS

Найекстремальніший мотовсюдихід Polaris оснастили 2,0-літровим турбомотором на 275 к. с. та 290 Н∙м. Жоден серійний UTV не є настільки потужним. Максимальна швидкість обмежена на 148 км/год.

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Двигуну посилили охолодження. Звісно ж, багі зберігає повний привід з блокуванням центрального і переднього диференціалів та довгоходу підвіску з регульованими амортизаторами. За доплату доступні активні стабілізатори.

Існують двомісні та чотиримісні версії моделі Фото: POLARIS

Новий Polaris RZR Pro R Boost пропонують у двомісному (3,47 м) та чотиримісному (4,2 м) виконанні, а його маса становить 1158-1294 кг. Мотовсюдихід оснащений 32-дюймовими позашляховими шинами BFGoodrich T/A KM3, а його кліренс складає 406 мм.

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У салоні встановили цифровий щиток приладів і сенсорний дисплей Фото: POLARIS

Багі Polaris досить непогано оснащений. Він отримав цифровий щиток приладів та 10,4-дюймовий тачскрін, також є камера заднього виду, 1500-ватна акустична система Rockford Fosgate, підігрів і вентиляція сидінь.

Між іншим, нещодавно потужний мотовсюдихід випустив і Segway, причому він відносно недорогий.

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