Старая детская машинка Renault ушла с молотка по цене настоящего VW Golf (фото)

Во Франции на аукционе продали детское авто Renault Alpine A220 1969 года выпуска. За него заплатили 29 128 евро.

Детская машинка Renault Alpine A220 Junior — настоящий коллекционный раритет. Об этом рассказали на сайте аукционного дома Artcurial.

Автомобиль в точности воспроизводит знаменитый спорткар Фото: Artcurial

В 1969 году таких автомобилей для детей было выпущено всего 58, а до наших дней сохранилось лишь 10. За ними охотятся коллекционеры. Именно этим объясняется цена, сопоставимая с ценой на настоящий Volkswagen Golf.

Автомобиль представляет собой уменьшенную (в масштабе 3:5) копию спорт-прототипа Alpine A220, который участвовал в 24-часовой гонке в Ле-Мане. Его разработали совместно Alpine и французская компания DOG/CIJ. Спорткар воссоздали довольно детально: у него обтекаемый дизайн с каплевидными фарами и характерными килями.

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Детская машинка неплохо сохранилась Фото: Artcurial

Renault Alpine A220 Junior имеет длину 266 см, ширину 102 см и высоту 63 см, а его масса составляет 104 кг. Детский автомобиль оснащен 75-кубовым бензиновым двигателем мощностью 2,5 к. с., а детали подвески заимствованы у Renault R8.

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Спортивный автомобиль предназначен для детей школьного возраста — таким образом в Alpine пытались повысить интерес к гонкам среди юных французов. Впрочем, иногда за руль автомобиля садились и профессиональные гонщики.

До наших дней сохранилось всего 10 Alpine A220 Junior Фото: Artcurial

Renault Alpine A220 Junior в хорошем состоянии. Его оригинальный двигатель сняли и сохранили, а вместо него установили 49-кубовый мотор от мопеда такой же мощности.

Кстати, на аукцион выставлен знаменитый суперкар Айртона Сенны. За него планируют выручить более миллиона долларов.

Также Фокус сообщал, что редкий Chevrolet Corvette 1969 года был продан за сумму, равную стоимости двух Ferrari.