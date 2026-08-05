Стара дитяча машинка Renault пішла з молотка за ціною справжнього VW Golf (фото)

У Франції на аукціоні продали дитяче авто Renault Alpine A220 1969 року. За нього заплатили 29 128 євро.

Дитяча машинка Renault Alpine A220 Junior – справжній колекційний раритет. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому Artcurial.

Авто в точності відтворює знаменитий спорткар Фото: Artcurial

Таких авто для дітей у 1969 році виготовили всього 58, а до наших днів їх збереглося лише 10. За ними полюють колекціонери. Саме цим пояснюється ціна на рівні справжнього Volkswagen Golf.

Авто є зменшеною (у масштабі 3:5) копією спорт-прототипа Alpine A220, який виступав у 24-годинних перегонах в Ле-Мані. Її розробили спільно Alpine та французька компанія DOG/CIJ. Спорткар відновили досить детально: у нього обтічний дизайн із краплевидними фарами і характерними кілями.

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Дитяча машинка непогано збереглася Фото: Artcurial

Renault Alpine A220 Junior сягає 266 см завдовжки, 102 см завширшки та 63 см заввишки, а його маса становить 104 кг. Дитяче авто оснастили 75-кубовим бензиновим двигуном на 2,5 к. с., а деталі підвіски запозичили в Renault R8.

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Спорткар розрахований на дітей шкільного віку – таким чином в Alpine намагалися підвищити інтерес до перегонів серед юних французів. Утім, іноді за кермо авто сідали і професійні гонщики.

До нашого часу збереглося всього 10 Alpine A220 Junior Фото: Artcurial

Renault Alpine A220 Junior у гарному стані. Його оригінальний двигун зняли і зберегли, а натомість установили 49-кубовий мотор від мопеда такої ж потужності.

До речі, на аукціон виставили знаменитий суперкар Айртона Сенни. За нього планують отримати понад мільйон доларів.

Також Фокус розповідав, що рідкісний Chevrolet Corvette 1969 року продали за ціною двох Ferrari.