Непримітний раритет: 57-річний Chevrolet пішов із молотка за ціною двох Ferrari (фото)

У США на аукціоні продали особливий кабріолет Chevrolet Corvette 1969 року. За спорткар заплатили 850 000 доларів.

Висока ціна Chevrolet Corvette на рівні двох новітніх Ferrari 12Cilindri обумовлена тим, що із молотка пішов надзвичайно рідкісний заряджений варіант L88. Про авто розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

Випущено всього 196 Chevrolet Corvette L88 третього покоління Фото: Bring a Trailer

Усього в 1968-1969 роках випустили тільки 196 Chevrolet Corvette третього покоління у версії L88. Зараз вони дуже цінуються колекціонерами. Модель спочатку створили для змагань і саме Corvette L88 успішно виступали в перегонах "24 години Ле-Мана".

Головна відмінність Chevrolet Corvette L88 — великий 7,0-літровий V8, який на папері розвивав 430 к. с., а в реальності — приблизно 550 сил. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,8 с, а максимальна швидкість становить 273 км/год.

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Спорткар проїхав усього 32 тис. км і добре зберігся Фото: Bring a Trailer

Крім того, спорткар отримав самоблокувальний диференціал, спортивну підвіску і покращені гальма. Примітно, що зовні екстремальне авто нічим не відрізняється від стандартного Chevrolet Corvette C3.

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Конкретно цей кабріолет Chevrolet Corvette L88 зі знімним пластиковим дахом замовив і придбав у 1969 році американський військовий, який служив у Південній Кореї. Спорткар кілька разів змінював власника, а продавець придбав його 20 років тому.

7,0-літровий V8 розвиває 550 сил Фото: Bring a Trailer

Автомобіль чудово зберігся та має рідну фарбу (перефарбували тільки капот), а його пробіг становить усього 32 тис. км. Chevrolet Corvette L88 кілька разів відзначали нагородами на шоу ретроавто.

До речі, нещодавно на аукціон виставили найдорожче американське авто в історії. Його оцінюють в 25 мільйонів доларів.

Також Фокус розповідав про новий Chevrolet Corvette наступного покоління.