Неприметный раритет: 57-летний Chevrolet ушел с молотка по цене двух Ferrari (фото)

В США на аукционе продали особый кабриолет Chevrolet Corvette 1969 года. За спорткар заплатили 850 000 долларов.

Высокая цена Chevrolet Corvette на уровне двух новейших Ferrari 12Cilindri обусловлена тем, что с молотка ушел редчайший заряженный вариант L88. Об авто рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Выпущено всего 196 Chevrolet Corvette L88 третьего поколения. Фото: Bring a Trailer

Всего в 1968–1969 годах выпустили только 196 Chevrolet Corvette третьего поколения в версии L88. Сейчас они очень ценятся коллекционерами. Модель изначально создали для соревнований и именно Corvette L88 успешно выступали в гонке "24 часа Ле-Мана".

Главное отличие Chevrolet Corvette L88 – большой 7,0-литровый V8, который на бумаге развивал 430 л. с., а в реальности – примерно 550 сил. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость составляет 273 км/ч.

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Спорткар проехал всего 32 тыс. км и хорошо сохранился Фото: Bring a Trailer

Кроме того, спорткар получил самоблокирующийся дифференциал, спортивную подвеску и улучшенные тормоза. Примечательно, что внешне экстремальное авто ничем не отличается от стандартного Chevrolet Corvette C3.

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Именно этот кабриолет Chevrolet Corvette L88 со съемной пластиковой крышей заказал и приобрел в 1969 году американский военный, служивший в Южной Корее. Спорткар несколько раз сменял владельца, а продавец приобрел его 20 лет назад.

7,0-литровый V8 развивает 550 сил Фото: Bring a Trailer

Автомобиль отлично сохранился и имеет родную краску (перекрасили только капот), а его пробег составляет всего 32 тыс. км. Chevrolet Corvette L88 несколько раз отмечали наградами на шоу ретро-авто.

Кстати, недавно на аукцион выставили самый дорогой американский автомобиль в истории. Его оценивают в 25 миллионов долларов.

Также Фокус рассказывал о новом Chevrolet Corvette следующего поколения.