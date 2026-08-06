Легче, чем Lanos: в США представили экстремальный 700-сильный суперкар (фото)

Молодая американская компания Peregryn Automotive представила свой дебютный суперкар GT. Главная его "фишка" — сверхлегкая конструкция.

Новый Peregryn GT начнут выпускать с марта 2027 года и продавать по цене от 195 000 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Модель Peregryn GT-R получила большое антикрыло

Суперкар Peregryn GT не является совершенно новой моделью — это доработанный вариант британской Ultima GTR, которая выпускалась с 1999 по 2015 год. Компания Peregryn Automotive выкупила обанкротившуюся компанию Ultima Sports вместе со всем её оборудованием и решила перенести производство усовершенствованной модели в США.

Суперкар был создан на базе британской Ultima GTR

Если британскую модель предлагали в виде "коробки с деталями" (в виде набора деталей для самостоятельной сборки), то новый суперкар будут полностью собирать на американском заводе.

Відео дня

Важно

Американцы создали экстремальный 800-сильный суперкар, который не боится бездорожья (фото)

Peregryn GT действительно напоминает Ultima GTR — у него такой же обтекаемый силуэт и такие же поднимающиеся вверх двери. Обновленную модель можно отличить по современной диодной оптике.

Салон отличается сдержанным оформлением

Салон остался скромным — без отделки, со спортивными сиденьями и каркасом безопасности. Автомобиль из углеродного волокна весит всего 953 кг, то есть он легче, чем Daewoo Lanos или Chevrolet Aveo.

Американо-британский суперкар будет предлагаться в двух вариантах с 6,2-литровыми двигателями V8 от Chevrolet Corvette и секвентальной коробкой передач. Базовая версия GT-S оснащена 500-сильным двигателем и может развивать скорость до 320 км/ч.

Peregryn GT комплектуется двигателем V8 от Chevrolet Corvette

Трековое купе Peregryn GT-R оснащено компрессорным восьмицилиндровым двигателем мощностью 700 сил, который позволяет разгоняться до сотни за 2,2 с. Кроме того, эта модификация имеет спортивную подвеску и карбоново-керамические тормоза AP Racing, которые позволяют останавливаться со скорости 160 км/ч за 3,6 с. А ещё она получила аэродинамический пакет с обвесом и большим антикрылом, который обеспечивает 544 кг прижимной силы.

Кстати, недавно в США выпустили мощный "аналоговый" суперкар с атмосферным V8, механической коробкой передач и без дисплеев в салоне.

Также Фокус сообщал, что Криштиану Роналду продемонстрировал свою коллекцию суперкаров стоимостью более 30 миллионов долларов.