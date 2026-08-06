Легший за Lanos: у США представили екстремальний 700-сильний суперкар (фото)

Молода американська компанія Peregryn Automotive представила свій дебютний суперкар GT. Головна його "фішка" — надлегка конструкція.

Новий Peregryn GT почнуть випускати з березня 2027 року та продавати за ціною від $195 000. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Варіант Peregryn GT-R отримав велике антикрило

Суперкар Peregryn GT не є абсолютно новою моделлю — це доопрацьований варіант британського Ultima GTR, який випускали з 1999 по 2015 рік. У Peregryn Automotive викупили збанкрутілу компанію Ultima Sports та все її обладнання і вирішили перенести виробництво вдосконаленої моделі до США.

Суперкар створили на базі британського Ultima GTR

Якщо британську модель пропонували як кіт-кар (у вигляді набору деталей для самостійного складання), то новий суперкар повністю збиратимуть на американському заводі.

Важливо

Американці створили екстремальний 800-сильний суперкар, який не боїться бездоріжжя (фото)

Peregryn GT дійсно нагадує Ultima GTR — має такий же обтічний силует і зберігає двері, що піднімаються догори. Оновлену модель можна відрізнити за сучасною діодною оптикою.

Відео дня

Салон вирізняється скромним оздобленням

Салон залишився скромним — без оздоблення, зі спортивними кріслами та каркасом безпеки. Карбонове авто важить усього 953 кг, тобто воно легше за Daewoo Lanos чи Chevrolet Aveo.

Американсько-британський суперкар пропонуватимуть у двох варіантах із 6,2-літровими V8 від Chevrolet Corvette та секвентальною КПП. Базова версія GT-S отримала 500-сильний двигун і може розвивати 320 км/год.

Peregryn GT комплектують V8 від Chevrolet Corvette

Трекове купе Peregryn GT-R оснастили компресорною вісімкою на 700 сил, яка дозволяє стартувати до сотні за 2,2 с. До того ж, ця модифікація має спортивну підвіску та карбоново-керамічні гальма AP Racing, які дозволяють зупинятися зі 160 км/год за 3,6 с. А ще вона отримала аеродинамічний пакет із обвісом та великим антикрилом, який забезпечує 544 кг притискної сили.

До речі, нещодавно в США випустили потужний "аналоговий" суперкар із атмосферним V8 та механічною КПП і без дисплеїв у салоні.

Також Фокус повідомляв, що Кріштіану Роналду показав свою колекцію суперкарів вартістю понад 30 мільйонів доларів.