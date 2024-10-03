Зірка Голлівуду розпродає ексклюзивні суперкари (фото, відео)

На аукціон виставили три раритетних авто Джона Сіни. Суперкар Ultima Evolution уже пішов із молотка, а для Jaguar XJ13 та Lamborghini Diablo ще шукають власників.

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Американський актор і реслер Джон Сіна вирішив звільнити свій гараж. Він виставив на продаж рідкісні та ексклюзивні суперкари. Про це повідомляється на сайті аукціону Bring a Trailer.

Джон Сіна зізнався, що його гараж заповнений, тому він вирішив продати частину машин. Зокрема, за 156 000 доларів уже продали унікальний суперкар Ultima Evolution 2015 року з пробігом 6600 км. Таких автомобілів випустили кілька десятків.

Ultima Evolution здатна розвинути 386 км/год Фото: Bring a Trailer

Ultima Evolution оснащений 6,8-літровим V8 Chevrolet з компресором, потужність якого становить 1020 к. с. Розгін до 100 км/год займає 2,3 с, а максимальна швидкість становить 386 км/год.

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А от досить якісна копія Jaguar XJ13 1966 року поки не продана. Цей середньомоторний суперкар випустили для перегонів. Єдиний прототип авто знищили в ДТП, після чого проєкт закрили.

Копія Jaguar XJ13 1966 року Фото: Bring a Trailer Фото: Bring a Trailer

Копія Jaguar XJ13 оснащена інжекторним 5,3-літровим V12 потужністю понад 300 сил. Кузов авто виготовлений з алюмінію, а салон оздоблений дорогою шкірою. Пробіг суперкара становить усього 355 км.

Копія Lamborghini Diablo VT Roadster Фото: Bring a Trailer Фото: Bring a Trailer

Третє авто Джона Сіни також не є автентичним. Це копія Lamborghini Diablo VT Roadster, створена в Канаді. Італійський суперкар відтворили не так детально, як Jaguar XJ13.

У конструкції авто використані деталі від Chevrolet Camaro та Corvette, а от 5,0-літровий V12 запозичили в BMW 750iL 1988 року. Пробіг несправжнього Lamborghini – лише 59 км.

До речі, нещодавно свої ретроавто виставив на аукціон і зірковий шеф-кухар Джеймі Олівер.

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