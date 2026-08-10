На рынке — новый лидер: самые популярные авто с пробегом в Украине в 2026 году (фото)
В Украине растет спрос на подержанные автомобили, и среди них увеличивается доля кроссоверов. Наибольшей популярностью пользуются модели концерна Volkswagen.
В июле 2026 года в Украине прошла первичную регистрацию 22,6 тыс. подержанных автомобилей, что превышает июньский показатель и на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
Средний возраст импортируемых подержанных автомобилей в Украине составляет 8,8 года. Более половины из них — бензиновые: их доля за год выросла с 48% до 55%. Дизельные модели составляют 17% от общего количества, электромобили — 15%, гибриды — 10%, а автомобили с ГБО — 3%.
В сегменте подержанных автомобилей появился новый лидер — кроссовер Volkswagen Tiguan. Он сместил VW Golf на второе место, а третьим стал Audi Q5. Таким образом, в тройке лидеров — только модели концерна Volkswagen. Кроссоверов стало больше и в топ-10 лидеров.
Самые популярные подержанные автомобили в Украине в июле 2026 года:
- Volkswagen Tiguan — 937 зарегистрированных авто.
- Volkswagen Golf — 862 шт.
- Audi Q5 — 803 шт.
- Nissan Rogue — 799 шт.
- Skoda Octavia — 661 шт.
- Renault Megane — 618 шт.
- Tesla Model Y — 509 шт.
- Ford Escape — 465 шт.
- Tesla Model 3 — 456 шт.
- Mazda CX-5 — 432 шт.
Кроссоверы преобладают и в сегменте новых автомобилей на украинском рынке. Их доля достигла 80%.
Также Фокус сообщал, что в Украине поступил в продажу новый Nissan X-Trail 2026 года.