На ринку — новий лідер: найпопулярніші авто з пробігом в Україні у 2026 році (фото)
В Україні зростає попит на вживані авто, і серед них збільшується частка кросоверів. Найпопулярнішими є моделі концерну Volkswagen.
За липень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 22,6 тис. авто з пробігом, що перевищує червневий показник та на 1% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".
Середній вік імпортованих вживаних автомобілів в Україні становить 8,8 року. Понад половина з них — бензинові: їх частка за рік зросла з 48% до 55%. Дизельні моделі становлять 17% від загальної кількості, електромобілі — 15%, гібриди — 10%, а авто з ГБО — 3%.
У сегменті авто з пробігом новий лідер — кросовер Volkswagen Tiguan. Він посунув VW Golf на друге місце, а третім став Audi Q5. Таким чином, у трійці кращих — лише моделі концерну Volkswagen. Більше кросоверів стало і в топ 10 лідерів.
Найпопулярніші вживані авто в Україні за липень 2026 року:
- Volkswagen Tiguan — 937 зареєстрованих авто.
- Volkswagen Golf — 862 од.
- Audi Q5 — 803 од.
- Nissan Rogue — 799 од.
- Skoda Octavia — 661 од.
- Renault Megane — 618 од.
- Tesla Model Y — 509 од.
- Ford Escape — 465 од.
- Tesla Model 3 — 456 од.
- Mazda CX5 — 432 од.
Кросовери переважають і в сегменті нових авто на українському ринку. Їх частка сягнула 80%.
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