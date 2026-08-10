На ринку — новий лідер: найпопулярніші авто з пробігом в Україні у 2026 році (фото)

В Україні зростає попит на вживані авто, і серед них збільшується частка кросоверів. Найпопулярнішими є моделі концерну Volkswagen.

За липень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 22,6 тис. авто з пробігом, що перевищує червневий показник та на 1% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Середній вік імпортованих вживаних автомобілів в Україні становить 8,8 року. Понад половина з них — бензинові: їх частка за рік зросла з 48% до 55%. Дизельні моделі становлять 17% від загальної кількості, електромобілі — 15%, гібриди — 10%, а авто з ГБО — 3%.

Volkswagen Golf залишається у трійці лідерів Фото: Volkswagen

У сегменті авто з пробігом новий лідер — кросовер Volkswagen Tiguan. Він посунув VW Golf на друге місце, а третім став Audi Q5. Таким чином, у трійці кращих — лише моделі концерну Volkswagen. Більше кросоверів стало і в топ 10 лідерів.

Відео дня

Важливо

В Україні скоро з'явиться новий Audi Q7 2027: ціна уже відома (фото)

Найпопулярніші вживані авто в Україні за липень 2026 року:

Volkswagen Tiguan — 937 зареєстрованих авто. Volkswagen Golf — 862 од. Audi Q5 — 803 од. Nissan Rogue — 799 од. Skoda Octavia — 661 од. Renault Megane — 618 од. Tesla Model Y — 509 од. Ford Escape — 465 од. Tesla Model 3 — 456 од. Mazda CX5 — 432 од.

Кросовери переважають і в сегменті нових авто на українському ринку. Їх частка сягнула 80%.

Також Фокус писав, що в Україні надійшов у продаж новий Nissan X-Trail 2026.