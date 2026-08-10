Брутальный дизайн и 1500 сил: в США создали экстремальный суперкар (фото)

В США состоялся дебют суперкара Rezvani Beast X. Этот агрессивный автомобиль мощностью 1560 сил способен разгоняться до сотни за 1,9 с.

Новый Rezvani Beast X выпустят ограниченной серией из пяти автомобилей стоимостью более 600 000 долларов. Подробности об автомобиле раскрыты на сайте автопроизводителя.

Суперкар получил огромное антикрыло Rezvani Beast X

Компания Rezvani в основном производит экстремальные внедорожники и пикапы, однако время от времени выпускает и лимитированные суперкары.

Важно

1600-сильный жеребец: дебютировал эксклюзивный Bugatti стоимостью более $20 миллионов (фото)

В основе новинки лежит Chevrolet Corvette ZR1, однако внешне этого не видно, ведь Beast X получил полностью новый карбоновый кузов. Автомобиль отличается агрессивным резким дизайном с тонкими фарами, большими воздухозаборниками, обвесом и гигантским двухсекционным антикрылом. Двери поднимаются вверх.

Відео дня

В салоне установили руль-штурвал

Салон Chevrolet Corvette сохранил прежнюю компоновку, однако суперкар Rezvani Beast X получил руль-штурвал, а в отделке использованы кожа и алькантара.

Двери поднимаются вверх

6,2-литровый V8 с двойным турбонаддувом Corvette ZR1 был доработан, в результате чего его мощность увеличилась с 1079 до 1560 сил. С 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями полноприводное купе способно разгоняться до 100 км/ч за 1,9 с и развивать скорость свыше 350 км/ч.

Кстати, недавно был представлен оригинальный внедорожный суперкар Rezvani мощностью 800 сил.

Также Фокус рассказывал о коллекции суперкаров Криштиану Роналду.