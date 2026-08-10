Брутальний дизайн і 1500 сил: у США створили екстремальний суперкар (фото)
У США дебютував суперкар Rezvani Beast X. Агресивне 1560-сильне авто здатне розігнатися до сотні за 1,9 с.
Новий Rezvani Beast X випустять лімітованою серією з п'яти авто вартістю понад 600 000 доларів. Подробиці авто розкрили на сайті автовиробника.
Компанія Rezvani частіше виготовляє екстремальні позашляховики та пікапи, проте час від часу випускає й лімітовані суперкари.Важливо
В основі новинки лежить Chevrolet Corvette ZR1, проте зовні цього не видно, адже Beast X отримав повністю новий карбоновий кузов. Авто вирізняється агресивним рубаним дизайном із тонкими фарами, великими повітрозабірниками, обвісом та гігантським двосекційним антикрилом. Двері піднімаються догори.
Салон Chevrolet Corvette не змінив компонування, проте суперкар Rezvani Beast X отримав кермо-штурвал, а в оздобленні використали шкіру та алькантару.
6,2-літровий V8 твін-турбо Corvette ZR1 доопрацювали, що збільшило його потужність із 1079 до 1560 сил. Із 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями повнопривідне купе здатне розігнатися до 100 км/год за 1,9 с та розвинути понад 350 км/год.
До речі, нещодавно презентували оригінальний позашляховий суперкар Rezvani на 800 сил.
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