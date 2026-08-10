Брутальний дизайн і 1500 сил: у США створили екстремальний суперкар (фото)

У США дебютував суперкар Rezvani Beast X. Агресивне 1560-сильне авто здатне розігнатися до сотні за 1,9 с.

Новий Rezvani Beast X випустять лімітованою серією з п'яти авто вартістю понад 600 000 доларів. Подробиці авто розкрили на сайті автовиробника.

Суперкар отримав величезне антикрило Rezvani Beast X

Компанія Rezvani частіше виготовляє екстремальні позашляховики та пікапи, проте час від часу випускає й лімітовані суперкари.

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В основі новинки лежить Chevrolet Corvette ZR1, проте зовні цього не видно, адже Beast X отримав повністю новий карбоновий кузов. Авто вирізняється агресивним рубаним дизайном із тонкими фарами, великими повітрозабірниками, обвісом та гігантським двосекційним антикрилом. Двері піднімаються догори.

У салоні встановили кермо-штурвал

Салон Chevrolet Corvette не змінив компонування, проте суперкар Rezvani Beast X отримав кермо-штурвал, а в оздобленні використали шкіру та алькантару.

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Двері піднімаються догори

6,2-літровий V8 твін-турбо Corvette ZR1 доопрацювали, що збільшило його потужність із 1079 до 1560 сил. Із 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями повнопривідне купе здатне розігнатися до 100 км/год за 1,9 с та розвинути понад 350 км/год.

До речі, нещодавно презентували оригінальний позашляховий суперкар Rezvani на 800 сил.

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