В Украине обвалились продажи электромобилей: какие модели по-прежнему покупают (фото)

Спрос на электромобили в Украине продолжает стремительно снижаться. Наибольшей популярностью пользуются новые китайские модели и подержанные Tesla.

В июле в Украине прошла первая регистрация 3,9 тыс. новых и подержанных электромобилей, что сразу на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Из этого числа 3756 — легковые электромобили: 423 новых автомобиля (-33 % к 2025 году) и 3333 подержанных (-37 %). Из 172 коммерческих электромобилей — всего 14 новых машин.

BYD Sea Lion 06 — самый популярный новый электромобиль в Украине Фото: autohome.com.cn

В новом сегменте традиционно преобладают модели китайского производства, а лидируют новые электромобили BYD.

Топ-5 самых популярных новых электромобилей за июль 2026 года:

BYD Sea Lion 06 EV — 73 проданных автомобиля. BYD Leopard 3 — 40 шт. Volkswagen ID.UNYX — 39 шт. Zeekr 001 — 36 шт. Zeekr 7X — 28 шт.

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Среди подержанных электромобилей лидирующие позиции по-прежнему занимают модели Tesla.

Tesla Model Y лидирует в сегменте подержанных автомобилей Фото: Tesla Motors

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Tesla Model Y — 509 зарегистрированных автомобилей. Tesla Model 3 — 456 шт. Nissan Leaf — 383 шт. Chevrolet Bolt — 209 шт. Kia Niro EV — 139 шт.

Ранее Фокус сообщал, что на рынке подержанных автомобилей в Украине сменился лидер.

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