В Украине обвалились продажи электромобилей: какие модели по-прежнему покупают (фото)
Спрос на электромобили в Украине продолжает стремительно снижаться. Наибольшей популярностью пользуются новые китайские модели и подержанные Tesla.
В июле в Украине прошла первая регистрация 3,9 тыс. новых и подержанных электромобилей, что сразу на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Из этого числа 3756 — легковые электромобили: 423 новых автомобиля (-33 % к 2025 году) и 3333 подержанных (-37 %). Из 172 коммерческих электромобилей — всего 14 новых машин.
В новом сегменте традиционно преобладают модели китайского производства, а лидируют новые электромобили BYD.
Топ-5 самых популярных новых электромобилей за июль 2026 года:
- BYD Sea Lion 06 EV — 73 проданных автомобиля.
- BYD Leopard 3 — 40 шт.
- Volkswagen ID.UNYX — 39 шт.
- Zeekr 001 — 36 шт.
- Zeekr 7X — 28 шт.
Среди подержанных электромобилей лидирующие позиции по-прежнему занимают модели Tesla.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Tesla Model Y — 509 зарегистрированных автомобилей.
- Tesla Model 3 — 456 шт.
- Nissan Leaf — 383 шт.
- Chevrolet Bolt — 209 шт.
- Kia Niro EV — 139 шт.
Ранее Фокус сообщал, что на рынке подержанных автомобилей в Украине сменился лидер.
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