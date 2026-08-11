В Україні обвалилися продажі електрокарів: які моделі продовжують купувати (фото)

Попит на електромобілі в Україні продовжує стрімко знижуватися. Найпопулярнішими є нові китайські моделі та вживані Tesla.

За липень першу реєстрацію в Україні пройшли 3,9 тис. нових та вживаних електрокарів, що одразу на 44% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Із цієї кількості 3756 — легкові електромобілі: 423 авто нові (-33% до 2025 року), а 3333 — вживані (-37%). Із 172 комерційних електрокарів лише 14 нових машин.

BYD Sea Lion 06 — найпопулярніший новий електромобіль в Україні Фото: autohome.com.cn

У новому сегменті традиційно переважають моделі китайського виробництва, а лідирують нові електромобілі BYD.

Топ 5 найпопулярніших нових електрокарів за липень 2026 року:

BYD Sea Lion 06 EV — 73 проданих авто. BYD Leopard 3 — 40 од. Volkswagen ID.UNYX — 39 од. Zeekr 001 — 36 од. Zeekr 7X — 28 од.

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Серед вживаних електрокарів на перших місцях залишаються моделі Tesla.

Tesla Model Y лідирує у вживаному сегменті Фото: Tesla Motors

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Tesla Model Y — 509 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 — 456 од. Nissan Leaf — 383 од. Chevrolet Bolt — 209 од. Kia Niro EV — 139 од.

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