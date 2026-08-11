В Україні обвалилися продажі електрокарів: які моделі продовжують купувати (фото)
Попит на електромобілі в Україні продовжує стрімко знижуватися. Найпопулярнішими є нові китайські моделі та вживані Tesla.
За липень першу реєстрацію в Україні пройшли 3,9 тис. нових та вживаних електрокарів, що одразу на 44% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Із цієї кількості 3756 — легкові електромобілі: 423 авто нові (-33% до 2025 року), а 3333 — вживані (-37%). Із 172 комерційних електрокарів лише 14 нових машин.
У новому сегменті традиційно переважають моделі китайського виробництва, а лідирують нові електромобілі BYD.
Топ 5 найпопулярніших нових електрокарів за липень 2026 року:
- BYD Sea Lion 06 EV — 73 проданих авто.
- BYD Leopard 3 — 40 од.
- Volkswagen ID.UNYX — 39 од.
- Zeekr 001 — 36 од.
- Zeekr 7X — 28 од.
Серед вживаних електрокарів на перших місцях залишаються моделі Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Tesla Model Y — 509 зареєстрованих авто.
- Tesla Model 3 — 456 од.
- Nissan Leaf — 383 од.
- Chevrolet Bolt — 209 од.
- Kia Niro EV — 139 од.
Раніше Фокус розповідав, що на ринку вживаних авто в Україні змінився лідер.
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