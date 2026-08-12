Легенда НБА продает на аукцион свой новейший эксклюзивный Maybach (фото)

В США на аукционе будет выставлен на продажу уникальный Mercedes-Maybach S-Class 2026 года выпуска. Автомобиль был создан по индивидуальному заказу звездного баскетболиста Леброна Джеймса.

Авто Леброна Джеймса выставили на аукцион в рамках Автомобильной недели в Монтерее. Об этом эксклюзивном седане рассказали на сайте немецкого производителя.

Mercedes-Maybach S-Class отличается особой окраской цвета слоновой кости Фото: Mercedes-Benz

Леброн Джеймс заказал два одинаковых кастомизированных Mercedes-Maybach S680 2026 года выпуска. Один автомобиль баскетболист оставил себе, а другой — выставил на благотворительный аукцион, средства от продажи которого поступят в Фонд семьи Леброна Джеймса.

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Mercedes-Maybach S-Class был персонализирован в рамках программы Manufaktur Made To Measure. Его кузов и колесные диски окрасили в особый цвет слоновой кости, а вместо эмблем V12 появились логотипы с инициалами баскетболиста LJ.

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Салон отделан синей кожей Nappa и деревом Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes-Maybach S-Class отделан темно-синей кожей Nappa с контрастными швами фарфорового цвета, а также использовано лакированное дерево. Сиденья также украсили логотипами LJ, а ещё добавили специальную табличку с GPS-координатами Акрона — родного города звезды НБА.

Внутри появилась табличка с координатами родного города баскетболиста Фото: Mercedes-Benz

С технической точки зрения это стандартный седан Mercedes-Maybach S680 2026 года с 6,0-литровым V12 с двойным турбонаддувом мощностью 621 к. с. и полным приводом.

Кстати, совсем недавно новый Mercedes-Maybach S680 появился и в Киеве.

Также Фокус сообщал, что в США продается эксклюзивное авто Шакила О'Нила после ДТП.