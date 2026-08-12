Легенда НБА продає на аукціоні свій новітній ексклюзивний Maybach (фото)

У США на аукціоні продаватимуть особливий Mercedes-Maybach S-Class 2026 року. Авто створили за індивідуальним замовленням зіркового баскетболіста Леброна Джеймса.

Авто Леброна Джеймса виставили на аукціон в рамках Автомобільного тижня в Монтереї. Про ексклюзивний седан розповіли на сайті німецького виробника.

Mercedes-Maybach S-Class вирізняється особливим забарвленням кольору слонової кістки Фото: Mercedes-Benz

Леброн Джеймс замовив два ідентичних кастомізованих Mercedes-Maybach S680 2026 року. Один автомобіль баскетболіст залишив собі, а інший — виставив на благодійний аукціон, кошти з якого підуть у Фонд родини Леброна Джеймса.

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Mercedes-Maybach S-Class персоналізували за програмою Manufaktur Made To Measure. Його кузов та колісні диски пофарбували в особливий колір слонової кістки, а замість емблем V12 з'явилися логотипи з ініціалами баскетболіста LJ.

Салон оздобили синьою шкірою Nappa і деревом Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes-Maybach S-Class оздобили темно-синьою шкірою Nappa із контрастними швами порцелянового кольору, а також використали лаковане дерево. Сидіння також прикрасили логотипами LJ, а ще додали спеціальну табличку з GPS-координатами Акрона — рідного міста зірки НБА.

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Усередині зявилася табличка з координатами рідного міста баскетболіста Фото: Mercedes-Benz

Із технічної точки зору це стандартний седан Mercedes-Maybach S680 2026 року із 6,0-літровим V12 твін-турбо потужністю 621 к. с. та повним приводом.

До речі, зовсім недавно новий Mercedes-Maybach S680 з'явився і в Києві.

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