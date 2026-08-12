Живучий спорткар: Chevrolet Corvette 60-х завелся после более чем 30 лет простоя (видео)
Кабриолет Chevrolet Corvette 1969 года не эксплуатировался с середины 90-х и превратился в пристанище для мышей, однако спорткар удалось вернуть к жизни.
Chevrolet Corvette C3 возвращают к жизни в США. Об этой находке рассказали в видео на YouTube-канале Budget Buildz.
Этот кабриолет Chevrolet Corvette 1969 года довольно активно эксплуатировался, а в 80-х даже подвергся тюнингу. Автомобиль перекрасили в чёрный цвет, оснастили капотом с воздухозаборниками, боковым выхлопом и широкими шинами.
Впрочем, в 1995 году Chevrolet Corvette C3 поставили в сарай и перестали эксплуатировать. Лишь недавно его обнаружили.Важно
Состояние Chevrolet Corvette оставляет желать лучшего. Краска местами облупилась, шасси ржавое, мягкая крыша повреждена, а в моторном отсеке спорткара завелись мыши.
Впрочем, двигатель Chevrolet Corvette C3 удалось завести. 5,7-литровый 300-сильный V8 прочистили, подключили аккумулятор и подали топливо — и он завелся.
Для стабильной работы "восьмерки" пришлось временно заделать дыры в радиаторе. А вот прокатиться на спорткаре не удалось, поскольку его тормоза заклинило и им требуется серьезный ремонт. Им займутся уже в ходе реставрации Chevrolet Corvette.
Кстати, недавно заряженный Chevrolet Corvette 1969 года был продан по цене двух Ferrari.
Также Фокус сообщал, что в США обнаружили брошенное авто 1940 года, созданное украинцем.