Живучий спорткар: Chevrolet Corvette 60-х завівся після понад 30 років простою (відео)

Кабріолет Chevrolet Corvette 1969 року не їздив із середини 90-х і став домівкою для мишей, проте спорткар змогли оживити.

Chevrolet Corvette C3 повертають до життя в США. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Budget Buildz.

Цей кабріолет Chevrolet Corvette 1969 року доволі активно експлуатували, а в 80-х навіть тюнінгували. Авто перефарбували в чорний колір, оснастили капотом із повітрозбірниками, боковим вихлопом та широкими шинами.

Стан авто залишає бажати кращого Фото: скриншот / YouTube

Утім, у 1995 році Chevrolet Corvette C3 поставили в сарай та перестали експлуатувати. Лише нещодавно його виявили.

Важливо

Один із 32: 55-річний Ford Mustang за $200 000 роками іржавіє просто неба (відео)

Стан Chevrolet Corvette залишає бажати кращого. Фарба місцями облущилася, шасі іржаве, м'який дах пошкоджений, а в моторному відсіку спорткара завелися миші.

Фото: скриншот / YouTube

Утім, двигун Chevrolet Corvette C3 вдалося завести. 5,7-літровий 300-сильний V8 прочистили, підключили акумулятор та подали пальне – і він ожив.

Відео дня

Двигун Chevrolet Corvette вдалося завести Фото: скриншот / YouTube

Для стабільної роботи вісімки довелося тимчасово заліпити дірки в радіаторі. А от проїхатися на спорткарі не вдалося, оскільки його гальма заклинили та потребують серйозного ремонту. Нею займуться вже під час реставрації Chevrolet Corvette.

До речі, нещодавно заряджений Chevrolet Corvette 1969 року продали за ціною двох Ferrari.

Також Фокус писав, що в США виявили покинуте авто 1940 року, створене українцем.