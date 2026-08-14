Авто, которого пока нет: как бы выглядела новая Mazda RX-7 (фото)

Пока автопроизводители раздумывают над тем, каковой будет судьба той или иной модели, цифровые художники опережают их и представляют свои концепты.

Виртуальный художник Sugar Chow, более известный в социальных сетях как sugardesign_1, решил представить свое видение возрождения Mazda RX-7, хотя в реальности подобного авто пока нет и в помине, пишет Autoevolution.

Поэтому неудивительно, что слухи о возможном возрождении Mazda RX-7, спортивного автомобиля, выпускавшегося японским автопроизводителем с 1978 по 2002 год, циркулируют уже много лет, и в 2025 году появились масштабные слухи о том, что Mazda и Toyota могут объединиться и построить возрожденную RX-7 и следующее поколение GR Supra в Японии на общей платформе.

Эти сообщения пока не подтвердились, но еще не поздно – Toyota еще не сняла с производства GR Supra и не объявила ничего нового о ее преемнике.

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Sugar Chow решил не ждать, и уже показал, как бы могла выглядеть новая Mazda RX-7. Он сочетал свою фантазию и компьютерную графику.

Его иллюстрации для совершенно нового четвертого поколения вдохновлены недавней серией концептов Mazda, а также версией FD третьего поколения.

Как видно на эскизах, у новой модели —тот же стиль заднего стекла у новой модели, те же общие пропорции и плавный переход от капота к небольшому воздухозаборнику в бампере.

Вместе с тем больше нет выдвижных фар больше нет, а расширители колесных арок стали намного шире. Задний бампер не выступает за пределы кузова, а задние фонари представляют собой тонкие круглые светодиоды.

У виртуального концепта спереди расположен элегантный воздухозаборник, а роскошный кожаный салон сигнализирует о смене парадигмы: предлагается более элегантный и утонченный гран-турер, а не с передовой дерзкий спортивный автомобиль с роторным двигателем.

Учтут ли творчество Sugar Chow при возможном возрождении Mazda RX-7, покажет время.

Напомним, Mazda подтвердила выход новой модели CX-3 в 2027 году.

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