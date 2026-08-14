Автомобіль, якого ще немає: як би виглядала нова Mazda RX-7 (фото)

Поки автовиробники розмірковують над тим, якою буде доля тієї чи іншої моделі, цифрові художники випереджають їх і презентують свої концепти.

Віртуальний художник Sugar Chow, більш відомий у соціальних мережах як sugardesign_1, вирішив представити своє бачення відродження Mazda RX-7, хоча насправді про таке авто поки що й мови немає, пишеAutoevolution.

Тому не дивно, що чутки про можливе відродження Mazda RX-7 — спортивного автомобіля, який випускався японським автовиробником з 1978 по 2002 рік, поширюються вже багато років, а у 2025 році з’явилися масштабні чутки про те, що Mazda і Toyota можуть об’єднатися й побудувати відроджену RX-7 та наступне покоління GR Supra в Японії на спільній платформі.

Ці повідомлення поки що не підтвердилися, але ще не пізно — Toyota ще не зняла з виробництва GR Supra і не оголосила нічого нового про її наступницю.

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Sugar Chow вирішив не чекати і вже продемонстрував, як могла б виглядати нова Mazda RX-7. Він поєднав свою фантазію та комп’ютерну графіку.

Його ілюстрації для абсолютно нового четвертого покоління натхненні нещодавньою серією концепт-карів Mazda, а також версією FD третього покоління.

Як видно на ескізах, у нової моделі — той же стиль заднього скла, ті самі загальні пропорції та плавний перехід від капота до невеликого повітрозабірника в бампері. Водночас висувних фар більше немає, а розширювачі колісних арок стали набагато ширшими.

Задній бампер не виступає за межі кузова, а задні ліхтарі мають вигляд тонких круглих світлодіодів.

У віртуального концепту спереду розташований елегантний повітрозабірник, а розкішний шкіряний салон свідчить про зміну парадигми: пропонується більш елегантний і витончений гран-турер, а не передовий зухвалий спортивний автомобіль з роторним двигуном.

Чи врахують творчість Sugar Chow у разі можливого відродження Mazda RX-7 — покаже час.

Нагадаємо, що компанія Mazda підтвердила випуск нової моделі CX-3 у 2027 році.

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