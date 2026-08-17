Дизельные автомобили теряют сторонников в Украине: самые популярные модели (фото)

Украинцы стали реже покупать подержанные автомобили с дизельными двигателями и чаще — новые. В числе лидеров — модели концернов Volkswagen и Renault.

В июле 2026 года в Украине впервые были зарегистрированы 5,2 тыс. дизельных автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовала ассоциация "Укравтопром".

На популярность авто с дизельными двигателями, конечно же, повлияло подорожание топлива. Наибольшим спросом пользуются модели концернов Volkswagen и Renault.

Volkswagen Touareg стал самым популярным новым автомобилем с дизельным двигателем Фото: Volkswagen

Впрочем, украинцы не перестали любить дизель, ведь в сегменте новых автомобилей даже наблюдается рост на 8% — до 1,3 тыс. единиц. Их доля на рынке увеличилась с 18,7% до 22,6%. Лидерами являются Volkswagen Touareg и Renault Duster.

Топ-5 самых популярных новых авто с дизелем за июль 2026 года:

Volkswagen Touareg — 193 проданных авто. Renault Duster — 192 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 159 шт. Skoda Kodiaq — 121 шт. Toyota Hilux — 62 шт.

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А вот в сегменте подержанных автомобилей наблюдается значительное падение на 9% — до 3,9 тыс. автомобилей. Доля дизельных автомобилей с пробегом сократилась до 17,4%, а их средний возраст составляет 11 лет. В лидерах — Renault Megane и Skoda Octavia.

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В сегменте подержанных автомобилей лидирует Renault Megane Фото: Renault

Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине:

Renault Megane — 327 зарегистрированных авто. Skoda Octavia — 281 шт. Nissan Qashqai — 251 шт. Volkswagen Passat — 199 шт. Hyundai Santa Fe — 183 шт.

В то же время продажи гибридов в Украине в июле установили новый рекорд.

Также Фокус сообщал, что новый Audi Q7 дебютирует в Украине именно с дизелем.