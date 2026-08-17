Дизельні автомобілі втрачають прихильників в Україні: найпопулярніші моделі (фото)
Українці стали купувати менше вживаних авто з дизельними двигунами і більше — нових. У лідерах — моделі концернів Volkswagen і Renault.
За липень 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 5,2 тис. дизельних авто, що на 5% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
На популярність авто з дизельними двигунами, звісно, вплинуло, здорожчання пального. Найбільшим попитом користуються моделі концернів Volkswagen і Renault.
Утім, українці повністю не розлюбили дизель, адже в сегменті нових авто навіть прослідковується зростання на 8% — до 1,3 тис. одиниць. Їх частка на ринку збільшилася із 18,7% до 22,6%. Лідерами є Volkswagen Touareg і Renault Duster.
Топ 5 популярних нових авто з дизелем за липень 2026 року:
- Volkswagen Touareg — 193 проданих авто.
- Renault Duster — 192 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 159 од.
- Skoda Kodiaq — 121 од.
- Toyota Hilux — 62 од.
А от у вживаному сегменті прослідковується суттєве падіння на 9% — до 3,9 тис. авто. Частка дизельних авто з пробігом скоротилася до 17,4%, а середній їх вік становить 11 років. У лідерах — Renault Megane і Skoda Octavia.
Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні:
- Renault Megane — 327 зареєстрованих авто.
- Skoda Octavia — 281 од.
- Nissan Qashqai — 251 од.
- Volkswagen Passat — 199 од.
- Hyundai Santa Fe — 183 од.
Натомість продажі гібридів в Україні встановили новий рекорд у липні.
Також Фокус писав, що новий Audi Q7 дебютує в Україні саме з дизелем.