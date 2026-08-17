Дизельні автомобілі втрачають прихильників в Україні: найпопулярніші моделі (фото)

Українці стали купувати менше вживаних авто з дизельними двигунами і більше — нових. У лідерах — моделі концернів Volkswagen і Renault.

За липень 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 5,2 тис. дизельних авто, що на 5% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

На популярність авто з дизельними двигунами, звісно, вплинуло, здорожчання пального. Найбільшим попитом користуються моделі концернів Volkswagen і Renault.

Volkswagen Touareg став найпопулярнішим новим авто з дизелем Фото: Volkswagen

Утім, українці повністю не розлюбили дизель, адже в сегменті нових авто навіть прослідковується зростання на 8% — до 1,3 тис. одиниць. Їх частка на ринку збільшилася із 18,7% до 22,6%. Лідерами є Volkswagen Touareg і Renault Duster.

Топ 5 популярних нових авто з дизелем за липень 2026 року:

Volkswagen Touareg — 193 проданих авто. Renault Duster — 192 од. Toyota Land Cruiser Prado — 159 од. Skoda Kodiaq — 121 од. Toyota Hilux — 62 од.

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А от у вживаному сегменті прослідковується суттєве падіння на 9% — до 3,9 тис. авто. Частка дизельних авто з пробігом скоротилася до 17,4%, а середній їх вік становить 11 років. У лідерах — Renault Megane і Skoda Octavia.

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У вживаному сегменті лідирує Renault Megane Фото: Renault

Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні:

Renault Megane — 327 зареєстрованих авто. Skoda Octavia — 281 од. Nissan Qashqai — 251 од. Volkswagen Passat — 199 од. Hyundai Santa Fe — 183 од.

Натомість продажі гібридів в Україні встановили новий рекорд у липні.

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