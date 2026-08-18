Подержанные авто в США значительно подорожали: почему это важно для украинцев
Цены на подержанные авто в США стремительно растут, а предложение недорогих машин сокращается. Это может повлиять и на украинский авторынок.
Средняя цена б/у авто в США выросла до 27 027 долларов, и это самый высокий показатель за последние три года. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Эксперты проанализировали данные по 2,14 миллионам подержанных автомобилей на американском рынке и установили, что за год их средняя стоимость выросла более чем на 1500 долларов, или на 6%.
На рынке становится всё меньше недорогих подержанных автомобилей. Например: предложение машин стоимостью до 15 000 долларов сократилось на 20 % и теперь составляет всего 16,4 % от общего количества.
Примечательно, что подержанные автомобили более старшего возраста дорожают значительно быстрее. Средняя цена 15-летних машин выросла на 13,9%, а 5-летних — лишь на 3%.
Одна из основных причин роста цен — сокращение предложения на рынке. Если в 2022 году в среднем на рынке было по 2,4–2,5 миллиона подержанных автомобилей от дилеров в месяц, то в 2025 году — уже 2,1–2,2 миллиона, а весной нынешнего года — менее 2 миллионов. Дело в том, что новые автомобили на рынке также дорожают, и многие американцы не спешат менять машину и, соответственно, продавать старую.Важно
Автомобили из США в Украине — статистика и самые популярные модели
Эта информация может заинтересовать и украинцев, ведь обычно из-за океана к нам завозят именно подержанные авто. Примечательно, что пока их продажи растут. По данным ассоциации "Укравтопром", в июле первую регистрацию прошли 5,2 тыс. авто из США, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Средний возраст авто из Америки, составляет 5,8 года. 49% из них — бензиновые модели, 30% — электромобили, 15% — гибриды, а доля дизельных машин и авто с ГБО — по 3 %. Самое популярное авто из США в Украине — Tesla Model Y.
Топ-5 самых популярных подержанных авто из США в Украине за июль 2026 года:
- Tesla Model Y — 500 зарегистрированных авто.
- Ford Escape — 465 шт.
- Tesla Model 3 — 450 шт.
- Nissan Rogue — 365 шт.
- BMW X5 — 330 шт.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко сократились продажи электромобилей.
Кроме того, мы рассказывали о лучших подержанных гибридах на украинском рынке.