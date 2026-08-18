Подержанные авто в США значительно подорожали: почему это важно для украинцев

Цены на подержанные авто в США стремительно растут, а предложение недорогих машин сокращается. Это может повлиять и на украинский авторынок.

Средняя цена б/у авто в США выросла до 27 027 долларов, и это самый высокий показатель за последние три года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Эксперты проанализировали данные по 2,14 миллионам подержанных автомобилей на американском рынке и установили, что за год их средняя стоимость выросла более чем на 1500 долларов, или на 6%.

Предложение подержанных автомобилей на американском рынке сокращается

На рынке становится всё меньше недорогих подержанных автомобилей. Например: предложение машин стоимостью до 15 000 долларов сократилось на 20 % и теперь составляет всего 16,4 % от общего количества.

Примечательно, что подержанные автомобили более старшего возраста дорожают значительно быстрее. Средняя цена 15-летних машин выросла на 13,9%, а 5-летних — лишь на 3%.

Відео дня

Одна из основных причин роста цен — сокращение предложения на рынке. Если в 2022 году в среднем на рынке было по 2,4–2,5 миллиона подержанных автомобилей от дилеров в месяц, то в 2025 году — уже 2,1–2,2 миллиона, а весной нынешнего года — менее 2 миллионов. Дело в том, что новые автомобили на рынке также дорожают, и многие американцы не спешат менять машину и, соответственно, продавать старую.

Важно

Спортсмен-рекордсмен: самое дорогое авто из США в истории продали за 42 миллиона долларов (фото)

Автомобили из США в Украине — статистика и самые популярные модели

Эта информация может заинтересовать и украинцев, ведь обычно из-за океана к нам завозят именно подержанные авто. Примечательно, что пока их продажи растут. По данным ассоциации "Укравтопром", в июле первую регистрацию прошли 5,2 тыс. авто из США, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Tesla Model Y — самый популярный автомобиль из США в Украине Фото: Tesla Motors

Средний возраст авто из Америки, составляет 5,8 года. 49% из них — бензиновые модели, 30% — электромобили, 15% — гибриды, а доля дизельных машин и авто с ГБО — по 3 %. Самое популярное авто из США в Украине — Tesla Model Y.

Топ-5 самых популярных подержанных авто из США в Украине за июль 2026 года:

Tesla Model Y — 500 зарегистрированных авто. Ford Escape — 465 шт. Tesla Model 3 — 450 шт. Nissan Rogue — 365 шт. BMW X5 — 330 шт.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко сократились продажи электромобилей.

Кроме того, мы рассказывали о лучших подержанных гибридах на украинском рынке.