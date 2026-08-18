Вживані авто в США суттєво подорожчали: чому це має значення для українців

Ціни на авто з пробігом у США стрімко зростають, а пропозиція дешевих машин скорочується. Це може вплинути і на український авторинок.

Середня ціна авто з пробігом у США зросла до 27 027 доларів і це найвищий результат за останні три роки. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Експерти проаналізували інформацію по 2,14 мільйонах авто з пробігом на американському ринку і встановили, що за рік середня їх вартість зросла на понад 1500 доларів або 6%.

Пропозиція вживаних авто на американському ринку скорочується

Дешевих авто з пробігом на ринку стає все менше. Для прикладу: пропозиція машин вартістю до 15 000 доларів скоротилася на 20% і тепер складає тільки 16,4% від загальної кількості.

Примітно, що старіші вживані авто дорожчають значно швидше. Середня ціна 15-річних машин зросла на 13,9%, а 5-річних – лише на 3%.

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Одна з основних причин росту цін – зниження пропозиції на ринку. Якщо в 2022 році в середньому на ринку було по 2,4-2,5 мільйона вживаних авто від дилерів на місяць, то в 2025 – вже 2,1-2,2 мільйона, а навесні нинішнього року – менш ніж 2 мільйони. Річ у тім, що нові авто на ринку також дорожчають і чимало американців не поспішають змінювати машину і, відповідно, продавати стару.

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Авто зі США в Україні — статистика і найпопулярніші моделі

Ця інформація може зацікавити й українців, адже зазвичай із-за океану до нас завозять саме вживані автомобілі. Примітно, що поки їх продажі зростають. За даними асоціації "Укравтопром", у липні першу реєстрацію пройшли 5,2 тис. авто зі США, що на 8% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Tesla Model Y — найпопулярніше авто зі США в Україні Фото: Tesla Motors

Середній вік завезених авто з Америки становить 5,8 року. 49% із них — бензинові моделі, 30% — електрокари, 15% — гібриди, а частка дизельних машин і авто з ГБО — по 3%. Найпопулярніше авто зі США в Україні — Tesla Model Y.

Топ 5 популярних вживаних авто зі США в Україні за липень 2026 року:

Tesla Model Y — 500 зареєстрованих авто. Ford Escape — 465 од. Tesla Model 3 — 450 од. Nissan Rogue — 365 од. BMW X5 — 330 од.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні обвалилися продажі електрокарів.

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