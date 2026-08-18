Находка за $400 000: в старом гараже обнаружили знаменитый суперкар Ferrari 90-х (фото)

В США обнаружили брошенный Ferrari 512 TR 1994 года выпуска. Редкий суперкар с нетипичным двигателем неплохо сохранился.

Кузов Ferrari 512 TR не эксплуатировался 14 лет. Об этой находке сообщает сайт Autoevolution.

Автомобиль стоял в гараже с 2012 года Фото: Craigslist

Владелец рассказал, что суперкар Ferrari 512 TR накрыли чехлом и поставили в гараж в 2012 году. Незадолго до этого автомобиль прошел расширенное техническое обслуживание с заменой рабочих жидкостей, фильтров и ремня ГРМ.

Ferrari 512 TR был покрыт слоем пыли, однако после мойки выяснилось, что автомобиль находится в неплохом состоянии. Кузов и салон суперкара хорошо сохранились. Пробег составляет 27,3 тыс. км.

Салон Ferrari 512 TR неплохо сохранился Фото: Craigslist

Владелец планирует продать Ferrari 512 TR за 398 000 долларов, а если покупателя не найдётся, то займётся тщательной реставрацией автомобиля.

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512 TR — усовершенствованная версия знаменитого купе Ferrari Testarossa. С 1991 по 1994 год было выпущено всего 2261 автомобиль.

Ferrari 512 TR способен развивать скорость 314 км/ч Фото: Craigslist

Суперкар Ferrari 512 TR оснащён довольно нетипичным оппозитным 12-цилиндровым двигателем объёмом 4,9 л и мощностью 428 к. с. С 5-ступенчатой механической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость составляет 314 км/ч.

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